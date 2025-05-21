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Алиев об армянском экстремизме и возвращении в Западный Азербайджан

14:39 462

Союзнические и братские отношения между Азербайджаном и Турцией, приверженность обеих стран принципам международного права создают прочную основу для обеспечения стабильности в регионе.

Об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему «Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека».

«К большому сожалению, в результате вооруженных конфликтов и расовой дискриминации миллионы людей вынуждены были покинуть свои родные края и стали беженцами. В частности, во время Первой мировой войны и после нее армянский радикализм и экстремизм обрекли азербайджанский народ на невиданные страдания, в результате чего сотни тысяч наших соотечественников были насильно изгнаны со своих исконных земель, подверглись массовым убийствам и резне», - отмечается в обращении.

Глава государства подчеркнул, что в Западном Азербайджане – на территории Армении в 1918-1921, 1948-1953 и 1987-1991 годах проводилась системная и тотальная этническая чистка. Таким образом, в Армении не осталось ни одного азербайджанца. Эта этническая чистка стала большой гуманитарной трагедией. В то же время она послужила такой вероломной геополитической цели, как разорвать сухопутную связь между основной частью Азербайджана и его неотъемлемой частью – Нахчываном, отобрав Западный Зангезур у Азербайджана и передав его Армении в 1920 году.

Президент Азербайджана также отметил, что соответствующие международному праву мирные инициативы Общины Западного Азербайджана заслуживают одобрения и поддерживаются мировой общественностью.

«Обеспечение безопасного, достойного и мирного возвращения западных азербайджанцев на свои исконные земли в Армении является важным условием установления мира, прав человека и примирения в регионе», - говорится в обращении Ильхама Алиева.

Глава государства особо подчеркнул, что желание западных азербайджанцев вернуться не означает выдвижение территориальных претензий к Армении, которая должна отказаться от попыток представить это желание в таком свете.

«Этот вопрос не будет исключен из повестки дня Азербайджана до тех пор, пока возвращение не состоится. Естественно, западным азербайджанцам, которые вернутся в родные края, также должны быть предоставлены гарантии безопасности. Мы верим, что западные азербайджанцы безопасно и достойно вернутся в родные края, и в регионе установится прочный мир», - отмечается в обращении.

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