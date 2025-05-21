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Армения отказалась от ЕС

14:40 533

Вопрос о вступлении Армении в Европейский союз на данный момент не актуален. Об этом заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Республика Армения не подавала заявку на вступление в Европейский союз, переговоры в этом направлении не ведутся и, соответственно, вопрос, который мог бы возникнуть в этом направлении, не актуален», - заявил Мирзоян.

Депутаты парламента Армении 26 марта в ходе второго и окончательного чтения приняли закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. В свою очередь, глава МИД республики Арарат Мирзоян пояснял, что законопроект был общественной инициативой, собравшей необходимое число подписей.

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