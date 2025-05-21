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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Советник президента России: «СССР все еще существует. Соглашение недействительно!»

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14:44 614

При распаде Советского Союза «была нарушена юридическая процедура», а это означает, что СССР «все еще существует», заявил советник президента России Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. По его словам, это позволяет говорить о том, что война в Украине — «внутренний процесс».

Кобяков сказал, что СССР был создан по решению Съезда народных депутатов, поэтому его следовало распускать по решению того же органа. Кроме того, он сказал, что у верховных советов союзных республик не было полномочий для ратификации Беловежских соглашений.

«А если юридическая была нарушена процедура, то получается – юридически СССР существует. Так говорят специалисты конституционного права. Но если СССР не распущен, то логически с правовой точки зрения получается, что украинский кризис — это внутренний процесс», — сказал советник Путина.

Кобяков добавил, что «распаду СССР должны дать правовую оценку специалисты по Конституционному праву». Такая оценка, по его словам, «поможет разобраться с событиями сегодняшнего дня». Он добавил, что «обсуждение данной ситуации» благодаря форуму уже началось.

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