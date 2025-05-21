Украинская ДРГ проникла в Брянскую область

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогла перейти границу в Брянской области и почти дойти до областного центра, сообщают Z-каналы.

Отряд численностью до 10 человек был обнаружен днем 21 мая в районе села Субботово и деревни Мякишево, которые находятся примерно в 30 км от Брянска и 90 км от границы с Черниговской областью Украины, пишет «Архангел спецназа». На месте завязался стрелковый бой, а подразделения Росгвардии блокировали район, чтобы разведгруппа ВСУ не смогла скрыться. По данным канала «Военкоры русской весны», на поиски украинских диверсантов были брошены пограничники, спецназ ФСБ и группировка войск «Север».

Губернатор Белгородской области Александр Богомаз подтвердил перекрытие нескольких дорог в Выгоничском районе, в котором находится Субботово и Мякишево. По его словам, такие меры были приняты «в связи с проведением правоохранительными органами и специальными службами профилактических мероприятий по отработке оперативной информации». При этом губернатор подчеркнул, что в интернете распространяют много недостоверных данных об этом, а вбросы исходят в том числе от украинской стороны. «Сведений о каких-либо конкретных правонарушителях, их численности, последствиях, пострадавших и наличии реальных угроз не имеется», — написал Богомаз.

Как отмечает «Архангел спецназа», попытки ВСУ забрасывать диверсантов на российскую территорию фиксируются постоянно, но активность на Брянском направлении последнее время резко возросла. «Враг бьет дронами, проводит локальные попытки атак в приграничье, так что не исключены и новые более масштабные действия», — допустил Z-канал. «Два майора» напомнили, что в прошлом году небольшим группам ВСУ также удавалось заходить в Брянскую область на значительную глубину. «Зеленка» пошла, враг этим пользуется», — констатировали авторы телеграм-канала.