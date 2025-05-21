Транспортировка туркменского газа через Азербайджан: Рубио и Дэйнс говорят на разных языках

Накануне на слушаниях в комитете по международным делам Сената США была затронута тема транспортировки туркменского газа в Европу через Каспийское море и территорию Азербайджана. Речь шла о проекте Транскаспийского газопровода, предложенном еще в конце 1990-х годов. Член комитета по энергетике и природным ресурсам сенатор Стив Дэйнс задал вопрос госсекретарю Марко Рубио относительно его отношения к данному проекту. Республиканец от штата Монтана начал свое выступление с вопроса энергетической безопасности Европы и зависимости от российских энергоносителей. «Наши союзники в Европе начинают осознавать угрозы для безопасности и экономики, которые несет их зависимость от российской энергии. Несмотря на определенный прогресс, многие наши европейские партнеры по-прежнему не решаются диверсифицировать свои энергетические портфели, источники энергии и обеспечить себе элементарную возможность — держать свет включенным. Недавнее общенациональное отключение электроэнергии в Испании стало своевременным напоминанием о том, что нестабильные источники энергии не могут заменить надежную базовую мощность, которую дают ископаемое топливо или иные устойчивые источники», — заявил сенатор. Стив Дэйнс также добавил, что переход Евросоюза к зеленой энергетической стратегии сделал ведение бизнеса для крупных экспортеров газа в Европе «практически невозможным». «Госсекретарь Рубио, как Вы можете взаимодействовать с нашими европейскими партнерами для формирования более разумной, широкой и диверсифицированной энергетической торговли и нормативной базы, которая позволит компаниям поставлять ту электроэнергию, в которой Европа остро нуждается?» — спросил сенатор.

Из ответа Рубио стало ясно, что он не вполне понял суть поднятой сенатором проблемы. В результате он ограничился неопределенным ответом. В частности, Рубио обошел стороной вопрос избавления Европы от энергетической зависимости от России, что полностью соответствует позиции президента Дональда Трампа по отношению к Москве. По словам Рубио, некоторые страны восточного фланга Европы испытывают растущее беспокойство по поводу собственной энергетической безопасности. Он отметил, что эти государства обеспокоены возможными угрозами для своих энергосистем как со стороны внешних игроков, так и в связи с применением искусственного интеллекта и других новых технологий. Однако сенатор Дэйнс имел в виду не потенциальные угрозы со стороны искусственного интеллекта и внешних игроков для энергетических систем европейских стран, а необходимость снижения энергетической зависимости Европы от России и создания условий для более свободной деятельности производителей ископаемого топлива на европейском рынке. Ведь, с одной стороны, Евросоюз заявляет о стратегии полного отказа от российской энергетики, а с другой — в рамках перехода на зеленую энергетику прекратил финансирование добычи, транспортировки и продажи ископаемого топлива. Именно эта проблема мешает реализации меморандума, подписанного между Брюсселем и Баку летом 2022 года, согласно которому Азербайджан должен был вдвое увеличить экспорт газа в Европу — до 20 миллиардов кубометров в год. Для увеличения объемов экспорта Азербайджану необходимо вложить миллиарды долларов в разработку новых газовых месторождений в Каспии и расширение пропускной способности Южного газового коридора. Однако Европейский банк реконструкции и развития отказался финансировать подобные проекты. Кроме того, рост экспорта требует заключения долгосрочных контрактов с покупателями, но таких желающих пока нет.

Затем сенатор Дэйнс перешел к «самой сути» и задал госсекретарю вопрос по проекту Транскаспийского газопровода. «Госсекретарь Рубио, я хочу на минуту сменить тему и вернуться к региону, который редко оказывается в центре внимания, но имеет важное стратегическое значение — это Центральная Азия. Подумайте о пяти странах — Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане. Когда они смотрят на север, они видят Россию, на восток — Китай, на юг — Афганистан, на юго-запад — Иран. В регионе есть огромный, неиспользуемый потенциал. Один из примеров — отсутствие Транскаспийского трубопровода», — заявил Дэйнс. По его словам, «всего 20 миль необходимо для соединительного участка трубопровода», который позволит соединить Туркменистан с Азербайджаном, а далее — с европейской трубопроводной системой. «Это всего лишь 20 миль трубопровода. У Туркменистана пятые по объему запасы природного газа в мире, огромный потенциал. Но, как очевидно, учитывая соседство с Китаем, Россией и Ираном, добыча и экспорт этого газа — непростая задача. Однако существует путь вперед — через Каспийское море. Господин государственный секретарь, считаете ли Вы, что завершение строительства 20-мильного Каспийского трубопровода отвечает интересам Соединенных Штатов и наших союзников?» — задал вопрос сенатор. «Думаю, что ответ — да. По крайней мере, из того, как Вы это описали, я это понял именно так. Не могу назвать себя экспертом по этим 20 милям, но приведенные Вами аргументы выглядят логично. Мы реализуем энергетическую политику, которая ориентирована на устойчивость в разных контекстах. Это возможности, которые следует реализовывать на самом базовом уровне. В идеале этим должны заниматься посольства и специализированные бюро, в рамках которых будет осуществляться энергетическая политика. Американские компании и компании союзников могут потенциально участвовать в этих усилиях. Они могут помочь восполнить этот пробел и взять на себя необходимые подрядные работы», — заявил Рубио.

Следует отметить, что инициатива сенатора Стива Дэйнса по вопросу транспортировки туркменского газа через Каспийское море и Азербайджан в Европу не случайна. Его вполне можно считать лоббистом республик Центральной Азии в Сенате. Несколько месяцев назад — в ноябре прошлого года — Стив Дэйнс побывал с визитом в Ашхабаде и Душанбе. В ходе встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухаммедовым он обсудил вопросы расширения двустороннего сотрудничества между США и Туркменистаном, включая возможности доставки туркменского газа на европейские рынки. Как подчеркнул на встрече с американским сенатором Бердымухаммедов, Туркменистан реализует стратегию диверсификации маршрутов экспорта энергоресурсов. При этом было отмечено, что Ашхабад выступает за развитие партнерства с учетом интересов стран-производителей, потребителей и транзитных государств. Известно, что, несмотря на крупные запасы газа, экспортные маршруты Туркменистана весьма ограничены, и это не позволяет нарастить объемы добычи. Основными рынками сбыта туркменского газа остаются Китай и Россия, но для выхода на более прибыльный европейский рынок необходим Транскаспийский газопровод. Однако на пути этого проекта стоит российское препятствие, и по этой причине реализовать проект пока не удается. Туркменистан активно проводит лоббистскую деятельность, чтобы заручиться твердой поддержкой США. Визит сенатора Дэйнса в регион и его инициатива на слушаниях в Сенате могут рассматриваться как часть этой лоббистской кампании.