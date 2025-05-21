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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом
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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Эрдоган поручил взвешивать граждан на улицах

15:47 1681

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал масштабную кампанию против ожирения — теперь граждан могут публично взвешивать прямо на улицах. Как сообщает Berliner Morgenpost, сотрудники санитарных служб останавливают прохожих в парках, у автобусных остановок и перед футбольными матчами и измеряют их вес и рост.

После замера рассчитывается индекс массы тела (BMI): если он равен 25 или выше, человека направляют к медикам — для получения рекомендаций по снижению веса. Кампания проходит под девизом «Узнай свой вес — живи здорово» и продлится до 10 июля. За это время планируется взвесить около десяти миллионов жителей страны, что составляет приблизительно восьмую часть населения Турции, сообщает Bild.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 30% турок страдают ожирением — это почти вдвое выше среднего показателя по ЕС. В Германии, к примеру, уровень ожирения среди граждан составляет около 19%.

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