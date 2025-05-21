Kapital Bank принял участие в форуме, ярмарке вакансий и тренингах в АТУ

Ведущий банк Азербайджана, Kapital Bank, был представлен на форуме, ярмарке вакансий и ряде тренингов, организованных в Азербайджанском технологическом университете (АТУ).

В рамках мероприятий состоялся форум на тему «Университет–промышленность», в котором в качестве спикера выступил руководитель Гянджинского филиала Kapital Bank – Вюгар Пашаев. Он поделился с участниками форума своим карьерным путём, рассказал о карьерных возможностях в банковском секторе, ключевых компетенциях и личных качествах, необходимых для профессионального роста молодежи, а также ответил на вопросы студентов. Форум прошёл в формате панельной дискуссии. Основной целью мероприятия стало укрепление сотрудничества между университетами и индустрией, установление прямого контакта студентов с представителями делового мира, ознакомление с актуальными требованиями рынка труда и оказание поддержки в карьерной ориентации.

Кроме того, Kapital Bank принял участие в ярмарке вакансий, организованной в университете. У стенда банка студенты получили подробную информацию о текущих вакансиях, программах стажировок и карьерных возможностях для молодежи.

В рамках продолжающихся мероприятий состоялся тренинг по карьерному развитию, на котором Наргиз Азимова, руководитель отдела привлечения и подбора талантов Kapital Bank, выступила с темой «Развитие карьеры и создание личного бренда».

Студенты четвертого курса получили практические советы по правильному выбору карьеры, подготовке к собеседованию и успешному прохождению интервью.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 118 филиалов и 54 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.