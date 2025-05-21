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Российские танки на границе с Пакистаном

15:52 2222

Индия дислоцировала танки Т-72 российского производства и боевые машины пехоты БМП-2 в секторе Ахнур на линии контроля с Пакистаном в северной союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники в индийской армии.

«Постоянная круглосуточная боеготовность этой группировки сохраняется после активной фазы индийской операции «Синдур». Танки Т-72 и БМП по-прежнему размещены вдоль линии контроля, чтобы не допустить агрессии пакистанской армии и пересечения линии контроля», - цитирует газета представителя Северного армейского командования ВС Индии.

Как ранее сообщили агентству PTI военные источники, безвозвратные потери армии Пакистана в результате проведения Индией 7-10 мая операции «Синдур» составили 64 человек, число раненых достигло 96.

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