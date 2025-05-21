Иран перед дилеммой: продолжать или не продолжать?

Власти Ирана все еще раздумывают над тем, имеет ли смысл вести следующий раунд переговоров с США, заявил в среду журналистам глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Министр подчеркнул, что Иран не поддастся чрезмерному давлению из-за рубежа. Он отметил, что Тегерану уже пришлось реагировать на «необычные заявления» и «необоснованные требования» США, которые не помогают диалогу.

«Если другие стороны хотят транспарентности в отношении нашей мирной ядерной программы, то мы готовы. Но в ответ они должны снять санкции, которые несправедливо ввели, делая ложные заявления по поводу нашей деятельности в ядерной сфере», - сказал Аракчи, добавив, что Иран продолжит обогащать уран в любом случае при наличии или отсутствии соглашения по ядерной программе.

11 мая в Омане состоялся четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном. Иранскую и американскую делегации возглавляли Аракчи и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Глава дипведомства Ирана сообщил о готовности идти на ряд уступок, а также о том, что стороны договорились продолжить переговоры. Портал Axios сообщал, что по итогам четвертого раунда переговоров Уиткофф передал иранской стороне документ, содержащий «ключевые параметры администрации американского президента по иранской программе мирного атома и требования по наблюдению и контролю».