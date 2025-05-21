USD 1.7000
EUR 1.9265
RUB 2.1007
Подписаться на уведомления
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом
Новость дня
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

В Эстонии готовятся к нападению России

16:06 612

На территории Эстонии начались крупнейшие учения НАТО под названием Spring Storm, в которых участвуют около 16 тысяч военных из стран альянса, включая Великобританию, Францию и Финляндию, сообщает Bild. Учения моделируют возможное нападение России на страны Балтии — и отрабатывают сценарии защиты.

Солдаты поделены на две стороны: одна выступает в роли западных сил, другая — в роли российской армии. Операции проходят по реальным сценариям с неожиданными атаками, танками, артиллерией, беспилотниками и камуфлированными разведгруппами. При этом каждая сторона получает отдельные секретные приказы, что делает учения максимально приближенными к боевым условиям.

По словам генерала Индрека Сиреля, командующего эстонской дивизией, цель маневров — защитить Эстонию с помощью сил НАТО.

«По моему сценарию, я сражаюсь против вооруженных сил Российской Федерации», — добавил он.

Беспилотники у Москвы: снова закрыты аэропорты, отключен интернет...
Беспилотники у Москвы: снова закрыты аэропорты, отключен интернет... обновлено 17:22
17:22 3675
Азербайджанские дипломаты наблюдали за казнью Гусейнзаде
Азербайджанские дипломаты наблюдали за казнью Гусейнзаде обновлено 16:20
16:20 4658
Советник президента России: «СССР все еще существует. Соглашение недействительно!»
Советник президента России: «СССР все еще существует. Соглашение недействительно!» видео
14:44 4299
Эрдоган возвращает потерянные голоса
Эрдоган возвращает потерянные голоса глас народа – глас Божий; все еще актуально
11:26 3210
Российские танки на границе с Пакистаном
Российские танки на границе с Пакистаном
15:52 2225
Индию и Украину разгромили в Баку, Азербайджан начинает с Бахрейна
Индию и Украину разгромили в Баку, Азербайджан начинает с Бахрейна Первый день чемпионата мира; обновлено
15:39 5408
Лавров: «Армения захватила семь районов Азербайджана российским оружием»
Лавров: «Армения захватила семь районов Азербайджана российским оружием» обновлено 13:52
13:52 8489
Азербайджан Израилю больше нефть не продает… А Италия скупает рекордными объемами
Азербайджан Израилю больше нефть не продает… А Италия скупает рекордными объемами почти официоз; все еще актуально
02:38 8972
Алиев об армянском экстремизме и возвращении в Западный Азербайджан
Алиев об армянском экстремизме и возвращении в Западный Азербайджан
14:39 2060
Лавров: «В Азербайджане по конституции не запрещен армянский»
Лавров: «В Азербайджане по конституции не запрещен армянский»
14:23 3479
ВСУ атаковали Курск после приезда Путина
ВСУ атаковали Курск после приезда Путина видео; обновлено 12:02
12:02 6607

ЭТО ВАЖНО

Беспилотники у Москвы: снова закрыты аэропорты, отключен интернет...
Беспилотники у Москвы: снова закрыты аэропорты, отключен интернет... обновлено 17:22
17:22 3675
Азербайджанские дипломаты наблюдали за казнью Гусейнзаде
Азербайджанские дипломаты наблюдали за казнью Гусейнзаде обновлено 16:20
16:20 4658
Советник президента России: «СССР все еще существует. Соглашение недействительно!»
Советник президента России: «СССР все еще существует. Соглашение недействительно!» видео
14:44 4299
Эрдоган возвращает потерянные голоса
Эрдоган возвращает потерянные голоса глас народа – глас Божий; все еще актуально
11:26 3210
Российские танки на границе с Пакистаном
Российские танки на границе с Пакистаном
15:52 2225
Индию и Украину разгромили в Баку, Азербайджан начинает с Бахрейна
Индию и Украину разгромили в Баку, Азербайджан начинает с Бахрейна Первый день чемпионата мира; обновлено
15:39 5408
Лавров: «Армения захватила семь районов Азербайджана российским оружием»
Лавров: «Армения захватила семь районов Азербайджана российским оружием» обновлено 13:52
13:52 8489
Азербайджан Израилю больше нефть не продает… А Италия скупает рекордными объемами
Азербайджан Израилю больше нефть не продает… А Италия скупает рекордными объемами почти официоз; все еще актуально
02:38 8972
Алиев об армянском экстремизме и возвращении в Западный Азербайджан
Алиев об армянском экстремизме и возвращении в Западный Азербайджан
14:39 2060
Лавров: «В Азербайджане по конституции не запрещен армянский»
Лавров: «В Азербайджане по конституции не запрещен армянский»
14:23 3479
ВСУ атаковали Курск после приезда Путина
ВСУ атаковали Курск после приезда Путина видео; обновлено 12:02
12:02 6607
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться