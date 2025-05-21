В Эстонии готовятся к нападению России

На территории Эстонии начались крупнейшие учения НАТО под названием Spring Storm, в которых участвуют около 16 тысяч военных из стран альянса, включая Великобританию, Францию и Финляндию, сообщает Bild. Учения моделируют возможное нападение России на страны Балтии — и отрабатывают сценарии защиты.

Солдаты поделены на две стороны: одна выступает в роли западных сил, другая — в роли российской армии. Операции проходят по реальным сценариям с неожиданными атаками, танками, артиллерией, беспилотниками и камуфлированными разведгруппами. При этом каждая сторона получает отдельные секретные приказы, что делает учения максимально приближенными к боевым условиям.

По словам генерала Индрека Сиреля, командующего эстонской дивизией, цель маневров — защитить Эстонию с помощью сил НАТО.

«По моему сценарию, я сражаюсь против вооруженных сил Российской Федерации», — добавил он.