ABB – партнер WMF World Cup 2025

В Баку стартовал чемпионат мира среди мужских сборных по мини-футболу — WMF World Cup 2025. Банк ABB, активно поддерживающий развитие и популяризацию спорта в Азербайджане, также является партнером WMF World Cup 2025.

Все матчи чемпионата пройдут на Национальной гимнастической арене в Баку. В турнире принимают участие 32 команды, разбитые на 8 групп. Чемпионат мира продлится до 1 июня.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.