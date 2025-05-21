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Встреча Эмина Амруллаева с руководством Times Higher Education

16:16 391

В рамках 21-го Всемирного образовательного форума, проходящего в Лондоне, состоялась двусторонняя встреча делегации Азербайджана во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым и руководства международного рейтингового агентства Times Higher Education (THE).

В ходе встречи были обсуждены текущие позиции азербайджанских вузов в рейтингах THE, перспективы их дальнейшего развития. Стороны также обменялись мнениями по ряду проектов, реализация которых планируется в ближайшие месяцы в рамках двустороннего сотрудничества.

Планируется, что делегации Министерства науки и образования, Государственного агентства по науке и высшему образованию, а также представители ведущих азербайджанских вузов будут представлены на азербайджанском павильоне в рамках «Глобального конгресса по устойчивому развитию», который пройдет в Стамбуле (Турция) с 16 по 19 июня при поддержке THE.

Кроме того, обсуждалась подготовка к «Евразийскому университетскому саммиту», который впервые пройдет в Баку 24–25 сентября на тему «Транснациональные исследования: от знаний к глобальному влиянию». В нем ожидается участие более 50 всемирно признанных спикеров и свыше 350 участников, представляющих около 150 организаций в соответствующих областях.

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