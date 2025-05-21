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Гулиев предстанет перед судом за взятки

16:20 866

Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывшего руководителя медицинской службы Учебно-тренировочного центра (УТЦ) азербайджанской армии Шахина Гулиева.

По информации haqqin.az, материалы уголовного дела переданы в Бакинский военный суд для рассмотрения. Дело находится в производстве судьи Билала Мамедова. Подготовительное заседание суда назначено на 20 июня.

Гулиев, бывший руководитель службы центра, известного как «Сальянская казарма», обвиняется в получении взятки в крупном размере.

Ему предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 311.3.2 (повторное совершение преступления) Уголовного кодекса.

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