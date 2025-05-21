USD 1.7000
EUR 1.9265
RUB 2.1007
Подписаться на уведомления
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом
Новость дня
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Третий украинец пытался поджечь дом премьера Британии

16:41 484

Полиция Лондона задержала еще одного, третьего, подозреваемого в причастности к поджогам собственности, связанной с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По сообщению британских СМИ в среду 21 мая, гражданин Украины Петр Починок был задержан еще 19 мая.

34-летний Починок обвинен в сговоре с двумя другими задержанными по этому же делу — гражданином Украины Романом Лавриновичем и уроженцем Украины — гражданином Румынии Станиславом Карпюком. Их подозревают в поджогах автомобиля в районе Кентиш-Таун на севере Лондона, частного дома премьер-министра Великобритании на той же улице, а также дома на северо-западе Лондона. Все инциденты, согласно материалам дела, произошли с 8 по 12 мая.

Британская медиакомпания ВВС уточняет, что машина принадлежала Киру Стармеру до 2024 года. В доме в Кентиш-тауне он жил до того, как стал премьер-министром, а в доме на северо-западе Лондона проживал в 1990-е годы.

Лавринович и Карпюк уже предстали перед Вестминстерским судом соответственно 16 и 20 мая и были заключены под стражу.

Кир Стармер и его семья с июля 2024 года живут в официальной резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит. Один из домов, где произошел пожар, сейчас сдается в аренду.

Беспилотники у Москвы: снова закрыты аэропорты, отключен интернет...
Беспилотники у Москвы: снова закрыты аэропорты, отключен интернет... обновлено 17:22
17:22 3683
Азербайджанские дипломаты наблюдали за казнью Гусейнзаде
Азербайджанские дипломаты наблюдали за казнью Гусейнзаде обновлено 16:20
16:20 4668
Советник президента России: «СССР все еще существует. Соглашение недействительно!»
Советник президента России: «СССР все еще существует. Соглашение недействительно!» видео
14:44 4307
Эрдоган возвращает потерянные голоса
Эрдоган возвращает потерянные голоса глас народа – глас Божий; все еще актуально
11:26 3212
Российские танки на границе с Пакистаном
Российские танки на границе с Пакистаном
15:52 2229
Индию и Украину разгромили в Баку, Азербайджан начинает с Бахрейна
Индию и Украину разгромили в Баку, Азербайджан начинает с Бахрейна Первый день чемпионата мира; обновлено
15:39 5412
Лавров: «Армения захватила семь районов Азербайджана российским оружием»
Лавров: «Армения захватила семь районов Азербайджана российским оружием» обновлено 13:52
13:52 8489
Азербайджан Израилю больше нефть не продает… А Италия скупает рекордными объемами
Азербайджан Израилю больше нефть не продает… А Италия скупает рекордными объемами почти официоз; все еще актуально
02:38 8974
Алиев об армянском экстремизме и возвращении в Западный Азербайджан
Алиев об армянском экстремизме и возвращении в Западный Азербайджан
14:39 2063
Лавров: «В Азербайджане по конституции не запрещен армянский»
Лавров: «В Азербайджане по конституции не запрещен армянский»
14:23 3480
ВСУ атаковали Курск после приезда Путина
ВСУ атаковали Курск после приезда Путина видео; обновлено 12:02
12:02 6611

ЭТО ВАЖНО

Беспилотники у Москвы: снова закрыты аэропорты, отключен интернет...
Беспилотники у Москвы: снова закрыты аэропорты, отключен интернет... обновлено 17:22
17:22 3683
Азербайджанские дипломаты наблюдали за казнью Гусейнзаде
Азербайджанские дипломаты наблюдали за казнью Гусейнзаде обновлено 16:20
16:20 4668
Советник президента России: «СССР все еще существует. Соглашение недействительно!»
Советник президента России: «СССР все еще существует. Соглашение недействительно!» видео
14:44 4307
Эрдоган возвращает потерянные голоса
Эрдоган возвращает потерянные голоса глас народа – глас Божий; все еще актуально
11:26 3212
Российские танки на границе с Пакистаном
Российские танки на границе с Пакистаном
15:52 2229
Индию и Украину разгромили в Баку, Азербайджан начинает с Бахрейна
Индию и Украину разгромили в Баку, Азербайджан начинает с Бахрейна Первый день чемпионата мира; обновлено
15:39 5412
Лавров: «Армения захватила семь районов Азербайджана российским оружием»
Лавров: «Армения захватила семь районов Азербайджана российским оружием» обновлено 13:52
13:52 8489
Азербайджан Израилю больше нефть не продает… А Италия скупает рекордными объемами
Азербайджан Израилю больше нефть не продает… А Италия скупает рекордными объемами почти официоз; все еще актуально
02:38 8974
Алиев об армянском экстремизме и возвращении в Западный Азербайджан
Алиев об армянском экстремизме и возвращении в Западный Азербайджан
14:39 2063
Лавров: «В Азербайджане по конституции не запрещен армянский»
Лавров: «В Азербайджане по конституции не запрещен армянский»
14:23 3480
ВСУ атаковали Курск после приезда Путина
ВСУ атаковали Курск после приезда Путина видео; обновлено 12:02
12:02 6611
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться