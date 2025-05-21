Третий украинец пытался поджечь дом премьера Британии

Полиция Лондона задержала еще одного, третьего, подозреваемого в причастности к поджогам собственности, связанной с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По сообщению британских СМИ в среду 21 мая, гражданин Украины Петр Починок был задержан еще 19 мая.

34-летний Починок обвинен в сговоре с двумя другими задержанными по этому же делу — гражданином Украины Романом Лавриновичем и уроженцем Украины — гражданином Румынии Станиславом Карпюком. Их подозревают в поджогах автомобиля в районе Кентиш-Таун на севере Лондона, частного дома премьер-министра Великобритании на той же улице, а также дома на северо-западе Лондона. Все инциденты, согласно материалам дела, произошли с 8 по 12 мая.

Британская медиакомпания ВВС уточняет, что машина принадлежала Киру Стармеру до 2024 года. В доме в Кентиш-тауне он жил до того, как стал премьер-министром, а в доме на северо-западе Лондона проживал в 1990-е годы.

Лавринович и Карпюк уже предстали перед Вестминстерским судом соответственно 16 и 20 мая и были заключены под стражу.

Кир Стармер и его семья с июля 2024 года живут в официальной резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит. Один из домов, где произошел пожар, сейчас сдается в аренду.