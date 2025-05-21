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Уничтожено рекордное количество лесов

16:48 662

В прошлом году площадь, занимаемая тропическими лесами, сократилась на 6,7 млн га — это рекордное исчезновение таких лесов за два десятилетия наблюдений. Такие данные приводятся в ежегодном совместном исследовании Global Forest Watch Института мировых ресурсов (WRI) и Университета Мэриленда, опубликованном 21 мая.

Такие потери тропических лесов привели к образованию дополнительных выбросов углекислого газа в объеме 3,1 Гт.

По оценке исследователей, основная доля потерь как тропических лесов, так и лесов в целом в мире связана с пожарами. Авторы доклада отмечают, что это, в свою очередь, вызвано изменениями климата: 2024 год был самым жарким за всю историю наблюдений. На первом месте по площадям исчезнувших за год лесов находится Бразилия (6,7 млн га). Хотя основное внимание в докладе уделяется тропическим лесам, сообщается также о значительном уничтожении лесов другого типа, в частности, таежных лесов в Сибири и Канаде, где основной причиной потерь также стали лесные пожары. По подсчетам авторов доклада, в России площадь лесов в 2024 году уменьшилась на 5,6 млн га, а в Канаде — почти на 4 млн га.

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