В Таджикистане ознакомились с азербайджанской культурой

В Душанбе в рамках Дней азербайджанской культуры 20 мая в Национальном музее Таджикистана открылась выставка «Национальное наследие, живущее в жемчужинах искусства Азербайджана».
На церемонии открытия присутствовали министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли, министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатториён, посол Азербайджана в Душанбе Алимардан Аскеров, а также послы Турции, Пакистана, Туркменистана и других стран, деятели культуры и общественности.
Директор Национального музея Таджикистана Зафаршо Ибрагимзода рассказал о музее и выразил удовлетворение тем, что выставка, посвященная культурному наследию Азербайджана, проходит именно в его музее. Директор Национального музея изобразительного искусства Азербайджана, заслуженный деятель культуры Ширин Меликова рассказала о концепции выставки.
После церемонии перерезания символической ленты гости ознакомились с экспозицией. Сообщается, что в экспозиции представлены ворсовые и безворсовые ковры, ковровые изделия, художественные изделия из металла и вышивки из коллекции Азербайджанского национального музея ковра. Помимо ковров, на выставке представлены предметы быта, такие как хурджуны и чулы.
Ковры «Шаби-хиджран» и «Лейли и Меджнун», созданные народным художником Азербайджана Эльдаром Микаилзаде, являются одними из самых интересных экспонатов.
Также на выставке представлена экспозиция Национального музея изобразительного искусства Азербайджана под названием «Мирза Гадим Иравани: на стыке восточных и западных художественных стилей». Основу экспозиции составляют произведения выдающегося художника Мирзы Гадима Иравани (1825–1875), 200-летие которого широко отмечается в этом году по указу президента Ильхама Алиева, а также образцы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданные в ведущем художественном стиле его эпохи.
Кроме того, посетителям представлена фотовыставка Союза фотографов Азербайджана «Карабах: память национального наследия». Выставка посвящена пятой годовщине победы азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне. На фотографиях запечатлены разрушенные в результате армянского вандализма за 30 лет оккупации историко-культурные памятники и другие объекты инфраструктуры, а также процесс их восстановления государством после освобождения.