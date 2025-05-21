В Таджикистане ознакомились с азербайджанской культурой

В Душанбе в рамках Дней азербайджанской культуры 20 мая в Национальном музее Таджикистана открылась выставка «Национальное наследие, живущее в жемчужинах искусства Азербайджана».

На церемонии открытия присутствовали министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли, министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатториён, посол Азербайджана в Душанбе Алимардан Аскеров, а также послы Турции, Пакистана, Туркменистана и других стран, деятели культуры и общественности.

Директор Национального музея Таджикистана Зафаршо Ибрагимзода рассказал о музее и выразил удовлетворение тем, что выставка, посвященная культурному наследию Азербайджана, проходит именно в его музее. Директор Национального музея изобразительного искусства Азербайджана, заслуженный деятель культуры Ширин Меликова рассказала о концепции выставки.

После церемонии перерезания символической ленты гости ознакомились с экспозицией. Сообщается, что в экспозиции представлены ворсовые и безворсовые ковры, ковровые изделия, художественные изделия из металла и вышивки из коллекции Азербайджанского национального музея ковра. Помимо ковров, на выставке представлены предметы быта, такие как хурджуны и чулы.