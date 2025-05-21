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Израиль обстрелял дипломатов

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16:54 511

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли предупредительный огонь в воздух при приближении международной дипломатической делегации к контрольно-пропускному пункту в районе лагеря беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Согласно видеозаписям, опубликованным МИД Палестинской автономии, группа людей, включая журналистов и дипломатов, приблизилась к армейскому КПП. После этого израильские военные сделали несколько выстрелов в воздух, в результате чего делегация была вынуждена отступить к своим автомобилям.

По информации издания, в составе делегации находились представители России и более двух десятков других стран. Сообщений о пострадавших не поступало.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока никак не прокомментировала инцидент.

Ранее Великобритания, Франция и Канада выступили с критикой расширения израильской военной операции в секторе Газа. В совместном заявлении эти страны призвали Тель-Авив прекратить строительство незаконных поселений на Западном берегу и допустили возможность введения санкций в случае дальнейшей эскалации.

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