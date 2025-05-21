USD 1.7000
EUR 1.9265
RUB 2.1007
Подписаться на уведомления
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом
Новость дня
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Капитан Новрузлу получил 11 лет

16:54 529

В Бакинском военном суде завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника финансовой службы воинской части, подведомственной Министерству обороны, капитана Вахида Новрузлу, арестованного за хищения.

По информации haqqin.az, на процессе под председательством судьи Фикрета Алиева был оглашен приговор. Согласно приговору, Вахид Новрузлу приговорен к 11 годам лишения свободы.

Отметим, что Вахид Новрузлу был привлечен к уголовной ответственности в рамках расследования, проведенного Службой государственной безопасности (СГБ) по эпизоду, выделенному из уголовного дела о хищении 143 миллионов в Министерстве обороны.

Ему были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (хищение в особо крупном размере), 313 (служебный подлог) и 333.4 (самовольное оставление воинской части или места службы) Уголовного кодекса.

Беспилотники у Москвы: снова закрыты аэропорты, отключен интернет...
Беспилотники у Москвы: снова закрыты аэропорты, отключен интернет... обновлено 17:22
17:22 3692
Азербайджанские дипломаты наблюдали за казнью Гусейнзаде
Азербайджанские дипломаты наблюдали за казнью Гусейнзаде обновлено 16:20
16:20 4677
Советник президента России: «СССР все еще существует. Соглашение недействительно!»
Советник президента России: «СССР все еще существует. Соглашение недействительно!» видео
14:44 4314
Эрдоган возвращает потерянные голоса
Эрдоган возвращает потерянные голоса глас народа – глас Божий; все еще актуально
11:26 3214
Российские танки на границе с Пакистаном
Российские танки на границе с Пакистаном
15:52 2232
Индию и Украину разгромили в Баку, Азербайджан начинает с Бахрейна
Индию и Украину разгромили в Баку, Азербайджан начинает с Бахрейна Первый день чемпионата мира; обновлено
15:39 5415
Лавров: «Армения захватила семь районов Азербайджана российским оружием»
Лавров: «Армения захватила семь районов Азербайджана российским оружием» обновлено 13:52
13:52 8492
Азербайджан Израилю больше нефть не продает… А Италия скупает рекордными объемами
Азербайджан Израилю больше нефть не продает… А Италия скупает рекордными объемами почти официоз; все еще актуально
02:38 8975
Алиев об армянском экстремизме и возвращении в Западный Азербайджан
Алиев об армянском экстремизме и возвращении в Западный Азербайджан
14:39 2065
Лавров: «В Азербайджане по конституции не запрещен армянский»
Лавров: «В Азербайджане по конституции не запрещен армянский»
14:23 3482
ВСУ атаковали Курск после приезда Путина
ВСУ атаковали Курск после приезда Путина видео; обновлено 12:02
12:02 6613

ЭТО ВАЖНО

Беспилотники у Москвы: снова закрыты аэропорты, отключен интернет...
Беспилотники у Москвы: снова закрыты аэропорты, отключен интернет... обновлено 17:22
17:22 3692
Азербайджанские дипломаты наблюдали за казнью Гусейнзаде
Азербайджанские дипломаты наблюдали за казнью Гусейнзаде обновлено 16:20
16:20 4677
Советник президента России: «СССР все еще существует. Соглашение недействительно!»
Советник президента России: «СССР все еще существует. Соглашение недействительно!» видео
14:44 4314
Эрдоган возвращает потерянные голоса
Эрдоган возвращает потерянные голоса глас народа – глас Божий; все еще актуально
11:26 3214
Российские танки на границе с Пакистаном
Российские танки на границе с Пакистаном
15:52 2232
Индию и Украину разгромили в Баку, Азербайджан начинает с Бахрейна
Индию и Украину разгромили в Баку, Азербайджан начинает с Бахрейна Первый день чемпионата мира; обновлено
15:39 5415
Лавров: «Армения захватила семь районов Азербайджана российским оружием»
Лавров: «Армения захватила семь районов Азербайджана российским оружием» обновлено 13:52
13:52 8492
Азербайджан Израилю больше нефть не продает… А Италия скупает рекордными объемами
Азербайджан Израилю больше нефть не продает… А Италия скупает рекордными объемами почти официоз; все еще актуально
02:38 8975
Алиев об армянском экстремизме и возвращении в Западный Азербайджан
Алиев об армянском экстремизме и возвращении в Западный Азербайджан
14:39 2065
Лавров: «В Азербайджане по конституции не запрещен армянский»
Лавров: «В Азербайджане по конституции не запрещен армянский»
14:23 3482
ВСУ атаковали Курск после приезда Путина
ВСУ атаковали Курск после приезда Путина видео; обновлено 12:02
12:02 6613
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться