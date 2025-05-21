Капитан Новрузлу получил 11 лет

В Бакинском военном суде завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника финансовой службы воинской части, подведомственной Министерству обороны, капитана Вахида Новрузлу, арестованного за хищения.

По информации haqqin.az, на процессе под председательством судьи Фикрета Алиева был оглашен приговор. Согласно приговору, Вахид Новрузлу приговорен к 11 годам лишения свободы.

Отметим, что Вахид Новрузлу был привлечен к уголовной ответственности в рамках расследования, проведенного Службой государственной безопасности (СГБ) по эпизоду, выделенному из уголовного дела о хищении 143 миллионов в Министерстве обороны.

Ему были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (хищение в особо крупном размере), 313 (служебный подлог) и 333.4 (самовольное оставление воинской части или места службы) Уголовного кодекса.