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Командующий 1-й армией Турции в Баку

17:06 328

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в Баку делегацию во главе с командующим 1-й Армией Сухопутных войск Турции генералом армии Метином Токелем.

Согласно сообщению пресс-службы оборонного ведомства, генерал-полковник Закир Гасанов выразил удовлетворение видеть турецкую делегацию в Азербайджане. Было отмечено динамичное развитие отношений между Азербайджаном и Турцией. Закир Гасанов подчеркнул положительные результаты мер, принятых в связи с исполнением Шушинской декларации, подписанной благодаря дружеским отношениям президентов Азербайджана и Турции. Была выражена высокая оценка морально-политической поддержки Турции в 44-дневной Отечественной войне, увенчавшейся победой азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Генерал армии М.Токель в свою очередь передал приветствия министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера. Подчеркнув очевидный прогресс в развитии азербайджанской армии, гость отметил, что это вызывает искреннюю радость как в Азербайджане, так и Турции.

Затем первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с турецкой делегацией.

На встрече была отмечена важность проведения совместных учений с применением технологических инноваций с учетом требований современности. Была подчеркнута важность взаимного обмена опытом в подготовке профессиональных кадров.

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