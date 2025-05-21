Командующий 1-й армией Турции в Баку

Согласно сообщению пресс-службы оборонного ведомства, генерал-полковник Закир Гасанов выразил удовлетворение видеть турецкую делегацию в Азербайджане. Было отмечено динамичное развитие отношений между Азербайджаном и Турцией. Закир Гасанов подчеркнул положительные результаты мер, принятых в связи с исполнением Шушинской декларации, подписанной благодаря дружеским отношениям президентов Азербайджана и Турции. Была выражена высокая оценка морально-политической поддержки Турции в 44-дневной Отечественной войне, увенчавшейся победой азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в Баку делегацию во главе с командующим 1-й Армией Сухопутных войск Турции генералом армии Метином Токелем.

Генерал армии М.Токель в свою очередь передал приветствия министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера. Подчеркнув очевидный прогресс в развитии азербайджанской армии, гость отметил, что это вызывает искреннюю радость как в Азербайджане, так и Турции.

Затем первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с турецкой делегацией.

На встрече была отмечена важность проведения совместных учений с применением технологических инноваций с учетом требований современности. Была подчеркнута важность взаимного обмена опытом в подготовке профессиональных кадров.