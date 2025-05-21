Министр юстиции России предложил освободить от наказания за убийство

В России необходимо освобождать от уголовной ответственности людей, которые совершили преступления, в том числе убийства, защищая нравственные ценности, заявил глава Минюста Константин Чуйченко.

«У меня есть предложение подумать в отношении того, что может быть нам ввести третье основание освобождения от уголовной ответственности. У нас на сегодняшний день освобождается [от уголовной ответственности], если человек действовал в состоянии крайней необходимости или в состоянии необходимой обороны, а если он защищал нравственные ценности?» — сказал Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

В качестве примера он привел вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, во время которого, по его словам, местные жители якобы «убивали украинских солдат, защищая своих близких и имущество».

«Тогда почему в обычной ситуации такие вопросы возникают, и мы тем самым, как говорится, находимся в противостоянии и противоречии права и морали», — задался вопросом Чуйченко. Также он рассказал об уголовном деле в отношении мужчины, который убил насиловавшего его малолетнюю дочь и был приговорен к 8 годам лишения свободы.

По мнению главы Минюста, мораль должна быть воплощена в праве, а право должно быть глубоко моральным. «На сегодняшний день у нас уголовный и уголовно-процессуальный кодексы трактуют понятие справедливости как соразмерность наказания совершенному деянию. Все», — заключил Чуйченко.