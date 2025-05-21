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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Лавров: формата «перемирие – а там посмотрим» больше не будет

17:20 289

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва больше не примет формат урегулирования конфликта с Украиной по принципу «перемирие — а там посмотрим».

Об этом он сообщил, выступая в Российско-армянском университете в Ереване.

По его словам, подобный подход уже доказал свою несостоятельность в 2022 году, когда в Стамбуле российская и украинская делегации «парафировали» принципы урегулирования, предложенные украинской стороной. Тогда, напомнил Лавров, стороны согласовали основные положения соглашения, однако Запад «запретил Киеву» подписывать итоговый документ.

«Мы с ними согласились. Их парафировали — и мы, и украинцы. А потом Запад запретил подписывать договор. Сейчас, когда нам снова говорят: «давайте перемирие — а там посмотрим» — нет, ребята, мы так больше не хотим», — заявил глава МИД РФ.

Он также раскритиковал призывы со стороны европейских лидеров, таких как Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Урсула фон дер Ляйен, которые, по его словам, «истерично требуют от США» усиления антироссийских санкций.

16 мая 2025 года в Стамбуле вновь состоялись переговоры между Россией и Украиной. Стороны договорились об обмене пленными по формуле «тысяча на тысячу» и представили свои предложения по возможному прекращению огня, включая детальное описание условий. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который по итогам переговоров выразил удовлетворение достигнутыми договорённостями.

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