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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом
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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Трамп защитит США от китайских и российских ракет

17:38 643

Президент США Дональд Трамп выбрал проект национальной системы противоракетной обороны «Золотой купол», пишет Reuters. Цель инициативы — защитить Соединенные Штаты от ракетных угроз со стороны Китая и России, отмечает агентство. Руководителем программы назначен генерал Космических войск США Майкл Гетлейн.

Проект предусматривает создание масштабной орбитальной сети, которая может включать сотни спутников. Эти спутники будут обеспечивать раннее обнаружение, отслеживание и потенциальное перехватывание вражеских ракет.

«Система «Золотой купол» защитит нашу родину», — заявил Трамп на пресс-конференции. Он также сообщил, что Канада выразила заинтересованность в присоединении к проекту. По словам главы государства, новая система должна быть введена в эксплуатацию до окончания его президентского срока в январе 2029 года. Важным регионом, задействованным в программе, станет Аляска, сказал Трамп: «Флорида, Джорджия и Индиана также получат выгоду».

В канцелярии премьер-министра Канады Марка Карни подтвердили, что правительство обсуждает с Вашингтоном вопросы укрепления сотрудничества в сферах безопасности. «Эти обсуждения, естественно, включают укрепление (объединенной системы аэрокосмической обороны США и Канады) NORAD и инициативу «Золотой купол», — цитирует заявление Reuters.

Однако специалист Центра стратегических и международных исследований Том Карако считает, что на создание системы «Золотой купол» потребуется не менее десяти лет. Он отметил, что США могли бы использовать существующие наработки в области программного обеспечения, а также интегрировать наработки Кремниевой долины и уже действующие элементы системы ПРО.

По оценкам Бюджетного управления Конгресса США, реализация проекта может обойтись в 831 миллиард долларов в течение следующих двух десятилетий.

Дональд Трамп подписал указ о начале работ над системой ПРО, аналогичной израильскому «Железному куполу», в январе 2025 года. В тексте документа подчеркивается, что современные ракетные технологии — включая баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты — представляют «наиболее серьезную катастрофическую угрозу для национальной безопасности США».

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