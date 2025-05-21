Операция Израиля в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала на юге Ливана ведущего инженера-ракетчика из управления по разработке вооружений движения «Хезболла» Хусейна Назиха Барджа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия нанесла удар по району Тира на юге Ливана и уничтожила террориста Хусейна Назиха Барджа, который был важным источником знаний в области производства оружия, в управлении исследований, разработок и производства террористической организации «Хезболла», - говорится в заявлении. Ликвидированный являлся «инженером с большим опытом работы, отвечавшим за создание необходимой инфраструктуры для производства высокоточных ракет класса земля – земля», отметили в армейском ведомстве, указав, что «его устранение было направлено на то, чтобы нанести ущерб усилиям «Хезболлы» по восстановлению» своего потенциала.

По данным израильских военных, «управление исследований, разработок и производства «Хезболлы» отвечает за производство и обслуживание вооружений», «работает над развитием возможностей организации по поставкам оружия», «возглавляет ряд проектов по производству оружия, включая производство высокоточных ракет в этом районе».