В Будапеште подписана Декларация неформального саммита ОТГ

В Декларации подчеркивается исторический вклад тюркских народов в мировую цивилизацию на протяжении всей истории, в том числе их непреходящее наследие в культурном и политическом формировании Европы и Азии, а также значимую роль тюркских государств в политическом, экономическом и социальном прогрессе в современном мире, их влияние на региональный и глобальный мир и безопасность, главы государств еще раз подтвердили непоколебимую приверженность ОТГ принципам, целям и духу исторического Нахчыванского соглашения, заложившего институциональную основу организации.

Высоко оценив политические, экономические, экологические, социальные и культурные достижения тюркских государств, повысившие их роль в регионе и за его пределами, президенты признали «Хартию тюркского мира» как основное выражение общей культуры, обычаев и традиций, языка и истории тюркских народов и консолидирующие рамки для укрепления их общей тюркской идентичности.

В Декларации высоко оцениваются председательство Кыргызской Республики и решимость Венгрии и далее укреплять многогранное сотрудничество между государствами-членами ОТГ, особо подчеркивается большое значение, придаваемое неформальному саммиту ОТГ, который впервые в истории проведен страной-наблюдателем Венгрией.

Стороны выразили решимость и далее укреплять солидарность, сотрудничество и координацию во всех областях, используя большой потенциал и возможности тюркских государств, приветствовали весомый вклад Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра в деятельность организации в качестве наблюдателей. Одновременно отмечена необходимость достижения взаимоприемлемого и жизнеспособного решения кипрского вопроса путем переговоров.

Доводится до внимания важность предотвращения любых действий и угроз, направленных на нарушение единства и солидарности государств-членов.

Члены Организации еще раз подтвердили свою приверженность продолжению совместных усилий в борьбе с терроризмом и всеми формами транснациональной организованной преступности, финансированием терроризма и киберпреступностью, создающими угрозы и вызовы миру и безопасности в регионе и за его пределами. В этом контексте высоко оценена конструктивная роль Турции в деле установления безопасности и стабильности в Сирии на основе ее территориальной целостности и единства и снятии введенных против нее санкций.

Особое внимание было уделено ситуации в Газе. В Декларации выражена глубокая обеспокоенность гуманитарной катастрофой, поддержано достижение всеобъемлющего прекращения огня, освобождение заложников и доставка гуманитарной помощи. Также подтверждена поддержка двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта в соответствии с резолюциями ООН.

Также приветствуется создание Рабочей группы ОТГ по вопросам, связанным с Афганистаном.

Вновь заявлено о намерении расширить продуктивное многостороннее сотрудничество в сфере оборонной промышленности в рамках ОТГ и соответствующим органам государств-членов поручено активизировать свои усилия в этом направлении.

Напоминается об обязательстве координировать усилия на международных площадках в целях продолжения сотрудничества в борьбе со всеми формами расизма, дискриминации, ксенофобии, исламофобии, языка вражды и дезинформации.

Высоко оценивается успех «Бакинского процесса» как флагманской инициативы в продвижении межкультурного диалога в глобальном масштабе, приветствуется постоянное лидерство Азербайджана в этом направлении, выражается поддержка организации VII Всемирного форума по межкультурному диалогу, который состоится в 2026 году.

Поддерживается предложение о значительном увеличении бюджета Секретариата Организации тюркских государств, подчеркивается важность начала проектной деятельности Тюркского инвестиционного фонда, созданного в качестве первого совместного финансового института ОТГ.

Руководствуясь принципами «Тюркского Зеленого видения», еще раз подтверждается приверженность устойчивому зеленому развитию в деле борьбы с изменением климата и в сфере охраны окружающей среды, отмечается важность содействия развитию оборудования и технологий зеленой энергии, климатоустойчивой инфраструктуры, энергоэффективности и рационального управления отходами.

Высоко оцениваются успешное проведение Азербайджаном в ноябре 2024 года 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата, в том числе ее главный результат - Бакинский пакт о климатическом единстве, а также инициативы, реализованные им в рамках председательства на COP29.

Отмечена важность развития коридоров зеленой энергетики вдоль всего региона, приветствуются прогресс в реализации проектов по выработке и передаче зеленой энергии, вступление в силу Соглашения между правительствами государств-членов Организации о создании упрощенного таможенного коридора.

В Декларации содержится призыв к поощрению укрепления сотрудничества ОТГ с соответствующими международными организациями, а также при возможности к более тесной координации и поддержке кандидатур, резолюций, заявлений и других основанных на общих интересах инициатив друг друга в рамках международных организаций, в том числе кандидатуры Кыргызстана на членство в Совете Безопасности ООН на 2027-2028 годы и ECOSOC на 2028-2030 годы.

Приветствуются кандидатура Узбекистана на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2035-2036 годы и Исполнительном совете ЮНЕСКО на 2027-2031 годы, кандидатура Казахстана на пост председателя 86-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на 2031-2032 годы, Совета Безопасности ООН на 2039-2040 годы и Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2027-2031 годы, кандидатура Турции на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2037-2038 годы, Исполнительном совете ЮНЕСКО на 2025-2029 годы и ECOSOC на 2026-2028 годы, кандидатура Азербайджана на членство в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО на 2025-2029 годы и Исполнительном совете UN-HABİTAT на те же годы.

Высоко оценивается присуждение всемирно известному ученому, лауреату Нобелевской премии профессору Азизу Санджару международной премии имени Алишера Навои Организации тюркских государств «За вклад в единство тюркского мира».

Выражается намерение государств-членов и далее расширять и структурировать сотрудничество по молодежным вопросам в качестве важного элемента укрепления культурных и гуманитарных связей, нацеленных на содействие взаимопониманию, солидарности и общему будущему тюркских государств, высоко оцениваются передовые достижения программ обмена в молодежной и спортивной сферах в рамках ОТГ, а также объявление по инициативе ТЮРКСОЙ города Актау Казахстана «Культурной столицей тюркского мира» на 2025 год. В то же время поддерживается обращение Узбекистана на членство в Фонде тюркской культуры и наследия.

В документе подчеркивается важность защиты культурного наследия во время вооруженных конфликтов, высоко оцениваются усилия тюркских государств по восстановлению культурного наследия после конфликтов.

Выражена транскультурная суть Новруза, выступающего в качестве межкультурного моста и символа общечеловеческих ценностей, вновь подчеркивается решимость передавать глубокое богатство тюркской культуры и общие ценности тюркских народов будущим поколениям, Секретариату поручается по инициативе Азербайджана и государств-членов ОТГ, а также президента Турции отмечать Новруз байрамы в рамках Организации.

Высоко оценивается готовность Азербайджана принять 12-й Саммит ОТГ в 2025 году.

Также подчеркивается важность принятия Совместного заявления по Афганистану.

В завершение главы государств выразили благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за организацию саммита и вклад в укрепление единства тюркского мира. Декларация была подписана на азербайджанском, казахском, кыргызском, турецком и узбекском языках.