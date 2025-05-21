Готова ли Россия воевать более века?

Российские войска за 2025 год добились лишь незначительных территориальных успехов в Украине, свидетельствуют данные проекта DeepState. Средний темп наступления снизился с 125 до 41 квадратного километра в неделю, что подрывает утверждения Кремля о стратегическом преимуществе.

По данным Bloomberg, с января Россия захватила лишь 0,15% украинской территории. Даже в Донецкой области, где идут самые ожесточённые бои, и которую Москва частично контролирует с 2014 года, российским войскам не удалось добиться решающего перелома. При текущих темпах России потребуется несколько лет, чтобы полностью занять один Донецк, и более века — чтобы захватить всю Украину. «Никакие четыре региона Кремль в ближайшее время не возьмёт», — отметил Эрик Сиарамелла, эксперт Carnegie Endowment. По его словам, Россия добивается лишь локальных прорывов. На фоне военного тупика Москва продолжает выдвигать Украине ультимативные требования — передать России четыре области на востоке и юге. Президент Украины Владимир Зеленский отверг эти условия.