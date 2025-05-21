Готова ли Россия воевать более века?

Российские войска за 2025 год добились лишь незначительных территориальных успехов в Украине, свидетельствуют данные проекта DeepState. Средний темп наступления снизился с 125 до 41 квадратного километра в неделю, что подрывает утверждения Кремля о стратегическом преимуществе.
По данным Bloomberg, с января Россия захватила лишь 0,15% украинской территории. Даже в Донецкой области, где идут самые ожесточённые бои, и которую Москва частично контролирует с 2014 года, российским войскам не удалось добиться решающего перелома. При текущих темпах России потребуется несколько лет, чтобы полностью занять один Донецк, и более века — чтобы захватить всю Украину.
«Никакие четыре региона Кремль в ближайшее время не возьмёт», — отметил Эрик Сиарамелла, эксперт Carnegie Endowment. По его словам, Россия добивается лишь локальных прорывов.
На фоне военного тупика Москва продолжает выдвигать Украине ультимативные требования — передать России четыре области на востоке и юге. Президент Украины Владимир Зеленский отверг эти условия.
На дипломатическом фронте Кремль получил поддержку в виде отказа Дональда Трампа от посредничества в переговорах. Бывший президент США, согласно источникам, на закрытом звонке с европейскими лидерами повторил тезисы Кремля и заявил, что Россия выигрывает войну. Он также не спешит вводить санкции против Москвы и требовать прекращения огня.
«Каждая кампания доходит до точки, когда фронт начинает рушиться. У Украины есть системные проблемы», — заявил отставной российский генерал Евгений Бужинский. При этом западные аналитики считают, что наступательные ресурсы России не бесконечны.
«Москва может вести войну ещё два сезона, но дальнейшие операции потребуют новой волны мобилизации. Это вызовет политические и экономические риски», — отметил Джек Уотлинг из RUSI.
Пока европейские страны — Франция, Германия и Великобритания — наращивают поддержку Киева, главный союзник Украины — США — под руководством Трампа дрейфует в сторону изоляционизма. Это ставит под угрозу поставки вооружений и систем ПВО, критически важных для украинской обороны.
«Именно Америка может заставить Россию остановить войну», — заявил Зеленский в своём вечернем обращении. «Американское влияние спасает жизни, если используется как рычаг давления на Кремль».
Несмотря на заявления Кремля, военная кампания затягивается. Внутри самой России растут риски: война становится всё более затратной, а потенциальное усиление мобилизации может вызвать недовольство.