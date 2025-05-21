После столкновений с Пакистаном Индия усиливает поставки оружия Армении

На фоне недавнего военного столкновения с Пакистаном в Кашмирском регионе Индия усиливает поставки оружия Армении. Как пишет аналитическое издание South China Morning Post, этот шаг рассматривается как попытка ответа на усиливающееся трехстороннее стратегическое партнерство между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном. Издание отмечает, что сотрудничество между Дели и Ереваном в сфере обороны неуклонно расширяется с 2021 года. Это происходит на фоне совпадения стратегических интересов Индии и Армении, а также постепенного отхода Еревана от своего традиционного поставщика оружия — России. Индийские аналитики считают, что вооружение Армении Индией связано с нарастающей геополитической конкуренцией в Евразии. В условиях войны в Украине и других конфликтов в регионе начинают формироваться новые региональные альянсы.

South China Morning Post напоминает, что в ходе последних военных столкновений Азербайджан и Турция однозначно выразили поддержку Пакистану. В ответ в Индии была развернута кампания бойкота против Анкары и Баку. «Отношения Индии с Турцией и Азербайджаном находятся не на очень хорошем уровне», — заявил Раджан Кочар, старший советник аналитического центра Indic Researchers Forum в Дели. — «Поэтому любые продажи оружия Армении вряд ли скажутся на наших отношениях с этими странами, особенно учитывая, что обе они открыто поддержали Пакистан во время недавней операции Sindoor». По сообщениям СМИ, Индия планирует поставить Армении вторую партию зенитно-ракетных комплексов Akash-1S в рамках соглашения 2022 года, а также расширить поставки другими видами вооружений, включая гаубицы и реактивные системы залпового огня Pinaka. Первая партия ракет была отправлена в ноябре прошлого года. Россия в течение многих лет оставалась крупнейшим поставщиком вооружений для Армении, однако с 2021 года Индия заняла одно из ведущих мест среди ее новых партнеров в этой сфере. За последние годы Индия подписала с Арменией соглашения о продаже различных видов вооружений на общую сумму в несколько миллиардов долларов. Ереван, расширяя военно-техническое сотрудничество с Нью-Дели, ведет переговоры о новых контрактах, включая возможную закупку оперативно-тактических ракет Pralay.

Британский независимый политический аналитик Крис Блэкберн заявил, что поставки ракет Армении, по всей видимости, стали прямым ответом на поддержку Пакистана со стороны Турции и Азербайджана. Тем не менее, по словам Блэкберна, Россия вряд ли будет возражать против укрепления оборонного партнерства между Индией и Арменией. «Я сомневаюсь, что в Москве почувствуют, будто Индия их вытесняет», — отметил он. Индия и Россия являются традиционными союзниками, и Нью-Дели разместил на границе с Пакистаном российские зенитно-ракетные комплексы С-400, которые, как считается, защищают индийские города в северных и западных регионах от возможных авиаударов. Аналитики подчеркивают, что партнерство между Индией и Арменией имеет более широкий стратегический контекст, выходящий за рамки обычной военной поддержки Еревана. Это позволяет Индии укрепить свое влияние на Южном Кавказе, где она сталкивается с противодействием со стороны турецко-пакистанских альянсов, поддерживающих Азербайджан. Тем самым Нью-Дели стремится закрепить за собой роль важного игрока в Евразии. Кроме того, сотрудничество подчеркивает значимость предлагаемого международного транспортного коридора «Север–Юг», призванного соединить Индию с Европой через территорию Армении и Ирана.