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После столкновений с Пакистаном Индия усиливает поставки оружия Армении

наш обзор
Фархад Мамедов, автор haqqin. az
18:03 1800

На фоне недавнего военного столкновения с Пакистаном в Кашмирском регионе Индия усиливает поставки оружия Армении. Как пишет аналитическое издание South China Morning Post, этот шаг рассматривается как попытка ответа на усиливающееся трехстороннее стратегическое партнерство между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном.

Издание отмечает, что сотрудничество между Дели и Ереваном в сфере обороны неуклонно расширяется с 2021 года. Это происходит на фоне совпадения стратегических интересов Индии и Армении, а также постепенного отхода Еревана от своего традиционного поставщика оружия — России. Индийские аналитики считают, что вооружение Армении Индией связано с нарастающей геополитической конкуренцией в Евразии. В условиях войны в Украине и других конфликтов в регионе начинают формироваться новые региональные альянсы.

На фоне недавнего военного столкновения с Пакистаном в Кашмирском регионе Индия поставит Армении вторую партию ЗРК Akash-1S, а также другие виды вооружения

South China Morning Post напоминает, что в ходе последних военных столкновений Азербайджан и Турция однозначно выразили поддержку Пакистану. В ответ в Индии была развернута кампания бойкота против Анкары и Баку.

«Отношения Индии с Турцией и Азербайджаном находятся не на очень хорошем уровне», — заявил Раджан Кочар, старший советник аналитического центра Indic Researchers Forum в Дели. — «Поэтому любые продажи оружия Армении вряд ли скажутся на наших отношениях с этими странами, особенно учитывая, что обе они открыто поддержали Пакистан во время недавней операции Sindoor».

По сообщениям СМИ, Индия планирует поставить Армении вторую партию зенитно-ракетных комплексов Akash-1S в рамках соглашения 2022 года, а также расширить поставки другими видами вооружений, включая гаубицы и реактивные системы залпового огня Pinaka. Первая партия ракет была отправлена в ноябре прошлого года.

Россия в течение многих лет оставалась крупнейшим поставщиком вооружений для Армении, однако с 2021 года Индия заняла одно из ведущих мест среди ее новых партнеров в этой сфере. За последние годы Индия подписала с Арменией соглашения о продаже различных видов вооружений на общую сумму в несколько миллиардов долларов. Ереван, расширяя военно-техническое сотрудничество с Нью-Дели, ведет переговоры о новых контрактах, включая возможную закупку оперативно-тактических ракет Pralay.

Отношения Индии с Турцией и Азербайджаном испортились после недавних событий в Кашмире

Британский независимый политический аналитик Крис Блэкберн заявил, что поставки ракет Армении, по всей видимости, стали прямым ответом на поддержку Пакистана со стороны Турции и Азербайджана. Тем не менее, по словам Блэкберна, Россия вряд ли будет возражать против укрепления оборонного партнерства между Индией и Арменией. «Я сомневаюсь, что в Москве почувствуют, будто Индия их вытесняет», — отметил он.

Индия и Россия являются традиционными союзниками, и Нью-Дели разместил на границе с Пакистаном российские зенитно-ракетные комплексы С-400, которые, как считается, защищают индийские города в северных и западных регионах от возможных авиаударов.

Аналитики подчеркивают, что партнерство между Индией и Арменией имеет более широкий стратегический контекст, выходящий за рамки обычной военной поддержки Еревана. Это позволяет Индии укрепить свое влияние на Южном Кавказе, где она сталкивается с противодействием со стороны турецко-пакистанских альянсов, поддерживающих Азербайджан. Тем самым Нью-Дели стремится закрепить за собой роль важного игрока в Евразии. Кроме того, сотрудничество подчеркивает значимость предлагаемого международного транспортного коридора «Север–Юг», призванного соединить Индию с Европой через территорию Армении и Ирана.

Недавнее одобрение США сделки на продажу Турции ракет класса «воздух-воздух» вызвало обеспокоенность в Индии

Прияджит Дебсаркар, лондонский публицист, специализирующийся на Южной Азии, отметил, что поставки оружия со стороны Индии безусловно повысят потенциал оборонной системы Армении. Однако, по его словам, пока преждевременно говорить о том, окажется ли более действенным альянс Турции, Азербайджана и Пакистана, или же вооруженная Индией армянская оборона продемонстрирует большую эффективность.

Издание также сообщает, что недавнее одобрение Соединенными Штатами сделки на продажу Турции ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM на 225 миллионов долларов вызвало обеспокоенность в Индии. В Нью-Дели опасаются, что Турция может передать часть этих ракет своему союзнику — Пакистану.

Напомним, что в ходе последних столкновений ВВС Пакистана использовали истребитель J-10C китайского производства и дальнобойную ракету класса «воздух-воздух» PL-15, также произведенную в Китае, чтобы сбить как минимум два истребителя Rafale и один Су-30 индийских ВВС.

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