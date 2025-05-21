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У Зеленского рассказали о российских условиях в меморандуме мира

18:11 1750

Россия в готовящемся меморандуме выдвинет неприемлемые для Украины условия мирного урегулирования войны. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Они подпишут меморандум такой, как им выгодно: убрать «первоисточники войны», то есть, по их мнению, Украина должна прекратить свое существование. Хотя, безусловно, первоисточник войны - это сама Россия», — утверждает он.

Подоляк считает, что Россия потребует от Украины отказа от вступления в военно-политические альянсы, внешней военной помощи, существенного сокращения армии, отказа от территорий, а также согласования с Москвой внутренней политики.

«Речь идет об обязательстве изготавливать только пистолеты, а также гарантии, что Украина будет согласовывать внутреннюю политику с Москвой - язык, вера, состав правительства. Это будет буквально «ярлык на служение хану в Москве»», - подчеркнул советник.

Кроме того, Подоляк предупредил, что Россия может потребовать отказа не только от оккупированных территорий, но и от других, которые в Кремле считают историческими.

«Территории, которые, по мнению РФ, принадлежат ей еще со времен печенегов, также могут быть включены в перечень претензий», - отметил он.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что работа над меморандумом с Украиной идет динамично. Как добавил представитель Кремля, процесс проходит в дискретном режиме и не должен быть открытым публике.

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