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Саргсян готовит импичмент Пашиняну и выдвигает Кочаряна в премьеры

18:27 1134

Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что в случае успешного процесса импичмента будет не против кандидатуры своего предшественника Роберта Кочаряна на пост премьер-министра. Об этом он заявил журналистам, касаясь целей и задач попытки импичмента, инициированной его соратниками.

Как известно, против процесса импичмента выступает фракция «Айастан», одноименного блока, возглавляемого Кочаряном. Последний и его сторонники считают, что процесс этот обречен, и лучше дождаться очередных парламентских выборов 2026 года.

«Да, мы готовы оказать содействие кому-либо из команды Кочаряна. Вы думаете, что Роберт Кочарян будет худшим руководителем Армении, чем сегодняшний лидер? Я так не думаю», - сказал Саргсян.

Он убежден, что лучше сегодня предпринять попытку импичмента, чем дать нынешним властям управлять страной еще год.

Среди опасных и вероятных шагов Саргсян назвал, к примеру, вывод российской базы и российских пограничников. 

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