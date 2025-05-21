США испытали достающую до России ядерную ракету

Командование глобального удара Военно-воздушных сил США пояснило, что испытательные пуски МБР направлены на демонстрацию боевой готовности американских ядерных сил и подтверждение надежности их сдерживающего потенциала. Согласно международному уведомлению для мореплавателей NAVAREA XII 283/25, в связи с «опасными операциями» в момент запуска несколько морских зон в Тихом океане были временно закрыты — речь идет о маршруте полета ракеты от побережья Калифорнии к цели, расположенной в районе полигона у атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.

На официальном сайте ВВС США указывается, что Minuteman III обладает впечатляющими характеристиками: масса ракеты — около 36 тонн, скорость — свыше 24 тысяч километров в час, а максимальная дальность полета — более 9,5 тысяч километров (расстояние между Россией и США по прямой составляет около 8,7 км).

В настоящее время в американском арсенале насчитывается порядка 400 таких ракет, размещенных в шахтных установках в штатах Монтана, Вайоминг и Северная Дакота. К середине 2030-х годов США планируют заменить Minuteman III более современной системой — межконтинентальной баллистической ракетой Sentinel («Страж»).