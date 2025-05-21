Пашинян оценил отношения России и Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Ереване заявил, что в нынешнем году положительно оценивает отношения с Москвой.

«В этом году я позитивно оцениваю динамику наших отношений. Динамичный диалог происходит между мной и президентом РФ Владимиром Путиным, вице-премьеры наши очень тесно работают в рамках Евразийского экономического союза и по вопросам двусторонних отношений», - подчеркнул глава правительства.