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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Пашинян оценил отношения России и Армении

обновлено 19:34
19:34 725

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Ереване заявил, что в нынешнем году положительно оценивает отношения с Москвой.

«В этом году я позитивно оцениваю динамику наших отношений. Динамичный диалог происходит между мной и президентом РФ Владимиром Путиным, вице-премьеры наши очень тесно работают в рамках Евразийского экономического союза и по вопросам двусторонних отношений», - подчеркнул глава правительства.

*** 18:47

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в ходе визита в Ереван с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Сергей Лавров был принят премьер-министром Армении Николом Пашиняном», - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале дипведомства РФ.

Сообщение сопровождается фотографией, на которой запечатлено рукопожатие Лаврова и Пашиняна.

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