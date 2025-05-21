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Азербайджанские десантники в небе над Коньей

фото; видео
19:13 411

В ходе международных поисково-спасательных учений «Anatolian Phoenix-2025», проводимых в городе Конья в Турции, были выполнены задачи очередного этапа, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Сначала, в соответствии с планом учений, участникам был представлен брифинг, посвященный правилам безопасности, уточнению выполняемых задач на карте и последовательности их выполнения, рельефу и климату местности, на которой будут проводиться поисково-спасательные мероприятия.

Далее, согласно плану, были успешно выполнены задачи по парашютной подготовке и поисково-спасательные мероприятия.

Основной целью выполнения поставленных на учениях задач является совершенствование навыков личного состава по использованию парашютов, дальнейшее повышение уровня их боевой и специальной подготовки, в том числе обеспечение слаженности и обмена опытом между военнослужащими стран-участниц.

Отметим, что Азербайджан на международных поисково-спасательных учениях представляют пилоты ВВС Азербайджана, специалисты парашютно-десантной и поисково-спасательной служб, технический персонал и авиационные средства.

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