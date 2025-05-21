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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Додик предложил Трампу сделку

19:23 432

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик предложил администрации президента США Дональда Трампа заключить сделку по минералам в обмен на поддержку автономии страны. Его слова приводит радио и телевидение РС.

По его словам, США хотят преодолеть зависимость от Китая и изучают возможности сотрудничества с дружественными странами для обеспечения цепочек поставок критически важных минералов.

Додик отметил, что Республика Сербская готова рассмотреть партнерство с США в сфере поставок полезных ископаемых.

«Дайте нам свободу, подтвердите наш суверенитет, гарантируйте Дейтонское соглашение, нашу политическую автономию и независимость — и мы станем партнерами», — сказал Додик.

По данным геологов, Республика Сербская располагает крупными запасами лития, бора, стронция, натрия и калия. Додик уточнил, что месторождения лития и бора на территории республики являются одними из крупнейших и перспективных в Европе, а возможно, и в мире.

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