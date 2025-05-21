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США рассматривают меры против Грузии

19:42 146

Администрация США изучает возможные шаги против правительства Грузии. Об этом заявил госсекретарь, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

«Поэтому мы рассмотрим этот вопрос и решим, отвечает ли нашим национальным интересам наличие антиамериканского правительства, управляющего важной частью мира, и, если нет, то примем соответствующие меры, чтобы это правительство понесло за это издержки», - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

«В настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении, и мы ищем варианты и дополнительные возможности. Сегодня я не могу конкретно сказать, что мы планируем предпринять, но скажу, что этот вопрос обсуждается», - добавил госсекретарь.

Отношения Грузии и США существенно испортились в 2024 году после принятия в стране закона об иностранных агентах. После заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе 28 ноября о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении в ЕС Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство с республикой.

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