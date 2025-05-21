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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом
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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Трамп убежден в победе России

19:57 2135

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сказал, что уверен в победе России в войне с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Трамп заявил об этом в последующем разговоре с европейскими лидерами. По информации агентства, Трамп повторил несколько тезисов Кремля, давая понять собеседникам, что склоняется к версии о военном превосходстве России в войне.

Разговор Путина и Трампа состоялся вечером 19 мая и стал третьим по счету после возвращения Трампа в Белый дом. Президенты обсудили войну России и Украины, а также двусторонние отношения. Беседа состоялась через несколько дней после прямых переговоров России и Украины в Стамбуле — первых за последние три года.

Трамп после беседы с Путиным созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским, которому также звонил до переговоров с российским коллегой. Кроме того, он проинформировал о разговоре с Путиным президентов Франции и Финляндии Эммануэля Макрона и Александра Стубба, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Италии Джорджу Мелони и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Как сообщили газете The New York Times шесть источников, Трамп заявил Зеленскому и европейским лидерам, что Россия и Украина должны будут найти выход из военного конфликта самостоятельно. Он также «отказался от собственных угроз» присоединиться к странам Европы в вопросе давления на Россию, которое включает ужесточение санкций, утверждает издание.

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