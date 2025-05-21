Биткоин обновил исторический максимум

Стоимость биткоина в ходе торгов обновила исторический максимум и в 19:05 по Баку достигла $109,5 тыс. В предыдущий раз криптовалюта обновляла максимум 20 января, когда ее цена превысила $109,3 тыс.

Согласно данным торгов на бирже Coinbase, к 19:54 по Баку биткоин замедлил рост до $109,1 тыс. (+0,3%).

На Binance биткоин на момент публикации не обновил максимум, в паре BTC/USDT цена не дотянула до рекорда около $130. Всплеск начался с открытием американской сессии, где основную ликвидность дают пары BTC/USD (с долларом, а не стейблкоином).

Курсы на разных биржах отличаются из-за валютной пары, глубины стакана и состава участников. На Coinbase торгуется BTC напрямую к доллару, на Binance — к USDT, и котировки могут незначительно расходиться в моменте. Но именно на пары с USDT, стейблкоином компании Tether, приходится большая часть объема и ликвидности на крипторынке.