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Рубио: Риск конфликта между Азербайджаном и Арменией сохраняется

20:30 1518

Подлинный риск вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией сохраняется, и Соединенные Штаты пытаются его предотвратить.

Об этом заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

«Наше основное внимание заключается в том, чтобы попытаться обеспечить мир между Азербайджаном и Арменией», - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Рубио добавил, что до сих пор существует риск конфликта и США работают над его предотвращением.

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