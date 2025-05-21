Стубб анонсировал новые российско-украинские переговоры

Переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной могут пройти на следующей неделе. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает агентство Yle.

«По словам Стубба, переговоры на техническом уровне, вероятно, продолжатся в Ватикане на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Финский президент добавил, что его американский коллега Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами 19 мая заявил о готовности России и Украины продолжить обсуждение возможного перемирия.

16 мая в Стамбуле состоялась первая за более чем три года встреча между украинской и российской делегациями при посредничестве турецкой стороны.

Министр обороны Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что ключевыми темами стали прекращение огня и обмен пленными. По его словам, обсуждали обмен в формате «1000 на 1000», стороны начали работать над списками.