Турция потеряла миллиард. Справится ли с катаклизмами Азербайджан?

Согласно отчету Всемирного банка, с 1980-го по 2020-й годы, то есть за 40 лет, ежегодное количество масштабных стихийных бедствий возросло примерно с 250 до 950-ти. Увеличение частоты природных катаклизмов почти в четыре раза показывает, как сильно меняется климат и насколько большой ущерб терпят производители сельскохозяйственной продукции. За примерами далеко ходить не надо. В начале апреля в Турции из-за сильных морозов было уничтожено 120 тысяч гектаров винограда. Фермеры столкнулись с ущербом порядка 1 миллиарда манатов. И это речь идет лишь о застрахованных хозяйствах.

А что если нечто подобное произойдет в Азербайджане? Готова ли наша страна к аномальной погоде и стихийным бедствиям? Впрочем, капризы природы Азербайджан стороной не обходят. Достаточно вспомнить наводнения, случившиеся этой весной в результате сильных дождей. Масштаб ущерба, конечно, не такой, как в Турции, но сельское хозяйство пострадало значительно. Сотни азербайджанских фермеров частично или полностью потеряли свой урожай. Как сообщили haqqin.az в Фонде аграрного страхования (ASF), к ним от застрахованных фермеров поступило более 120 заявок из почти 30 регионов. Десятки независимых экспертов по агрострахованию были направлены на пострадавшие территории с целью изучить страховые случаи и провести предварительную оценку нанесенного ущерба. С целью ознакомления с ситуацией застрахованные хозяйства на севере страны посетило и руководство Фонда. В результате сильных дождей и наводнений миндальные, айвовые, нектариновые и вишневые сады, расположенные в селе Джигатай Хачмазского района, понесли значительный ущерб. Также был осмотрен другой участок в Хачмазе. Было установлено, что в конце марта в результате резкого понижения температуры до минус 3-4 градусов из-за заморозков пострадали фруктовые деревья. Было отмечено, что поскольку рассматриваемые хозяйства застрахованы, любые подтвержденные убытки, понесенные ими, будут покрыты за счет Фонда аграрного страхования. По информации, полученной из Фонда, только в апреле из-за стихийных бедствий фермерам нанесен полный или частичный ущерб застрахованной продукции на сумму в 13 миллионов манатов. А с начала года эта цифра равна 26 миллионам. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом с каждым годом все больше аграриев в Азербайджане страхуют свои угодья. Следовательно увеличиваются и страховые выплаты. В 2024 году были выплачены рекордные 6 миллионов 423 тысячи манатов. Это самая крупная сумма годового страхового платежа, зафиксированная с момента начала деятельности Фонда. В 2023 году выплаты составили 4,4 млн, а годом ранее - 2,4 млн. В этом году ASF уже возместил ущерб на сумму 4 млн, а значит стоит ждать нового рекорда.

Помимо этого, расширяется площадь застрахованных пахотных земель. В 2024 году она достигла 447 тысяч гектаров, что больше, чем в предыдущие годы. Растет и уровень доверия к аграрному страхованию. В 2024 году было заключено 56 662 договора по страхованию пахотных земель. Это на 6 тысяч контрактов больше, чем годом ранее. В 2024 году по страхованию пахотных земель было собрано 12,3 млн манатов агростраховых премий, а общая сумма страхового покрытия по этим культурам составила 513 млн манатов. В прошлом году впервые были застрахованы сады с нектаринами, черешней, инжиром, огороды с арбузами, посевы табака. Сегодня система аграрного страхования может покрыть 96 процентов всего производства в аграрном секторе Азербайджана. То есть 96 процентов фермеров, которые хотят застраховать свой урожай, могут это сделать. На сегодняшний день Фонд страхует 30 процентов (450 тысяч гектаров) всех земель, которые есть в стране. Всего лишь несколько лет назад этот показатель был равен нулю.

Выбранная Фондом финансовая модель эффективна. Об этом говорят цифры. Если начальный уставной капитал ASF составлял 9 млн манатов, то за несколько лет активы выросли до 30 млн. То есть Фонд не только производит выплаты, но и капитализируется. Свои риски организация перестраховывает в крупных международных финансовых институтах, что говорит об устойчивости системы. Но даже несмотря на рост всех показателей и успешное развитие, в сфере азербайджанского аграрного страхования далеко не все так гладко. Основная трудность связана с тем, что у большинства жителей Азербайджана нет доверия к страховым услугам. И это несмотря на то, что в аграрном страховании 50 процентов от цены страховки за агрария платит государство. Свежий пример. В Агджабеди град уничтожил фруктовые сады. Фермер мог заработать 45 тысяч манатов, но не застраховал урожай. В результате все вложенные средства и потраченный труд пошли коту под хвост. А ведь сумма страховки составила бы всего лишь порядка 500 манатов. Еще одна проблема заключается в том, что некоторые фермеры неправильно указывают свои данные в электронной системе Министерства сельского хозяйства. В основном по незнанию они занижают количество ожидаемого урожая. В результате, когда урожай погибает, им выплачивается компенсация именно за то количество урожая, которое они указали.