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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом
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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Важные заявления Нетаньяху: прекращение огня и сделка с ХАМАС

21:42 346

Израиль готов пойти на временное прекращение огня в секторе Газа в рамках сделки об освобождении заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы вернем всех», — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, у Израиля есть план достижения своих военных целей. «Победить ХАМАС, совершивший зверства 7 октября; вернуть всех заложников; и гарантировать, что Газа не будет представлять угрозы Израилю»,— перечислил он задачи ЦАХАЛа.

Кроме того, премьер заявил, что Израиль будет готов прекратить войну в Газе в случае освобождения ХАМАС всех удерживаемых заложников, полной демилитаризации анклава, а также выезда движения ХАМАС за пределы территории сектора.

Нетаньяху также отметил, что израильская армия по завершении военной операции «Колесницы Гидеона» будет контролировать все части сектора Газа. «Для этого Израилю необходимо предупредить гуманитарный кризис в палестинском анклаве, чтобы сохранить там свободу действий», - добавил он. 

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