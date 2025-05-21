В Бразилии раскрыли российскую «фабрику шпионов»

Спецслужбы России превратили Бразилию в «фабрику шпионов» для глубоко законспирированных оперативников, готовящихся выполнять задания в США, странах Европы и на Ближнем Востоке, написала в среду, 21 мая, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на результаты собственного расследования. По ее данным, бразильские органы контрразведки выявили эту ячейку российских шпионов после начала полномасштабной войны РФ против Украины и ликвидировали ее.

Журналисты приводят истории российских агентов, которые на протяжении многих лет жили в Бразилии под прикрытием, получили бразильские свидетельства о рождении и паспорта, завели там друзей и нашли работу. «Один из них открыл ювелирный бизнес. Другая была светловолосой голубоглазой моделью. Третий был принят в американский университет. Был бразильский исследователь, который нашел работу в Норвегии, и супружеская пара, которая в итоге отправилась в Португалию», пишет NYT.

Авторы расследования, в ходе которого были проанализированы сотни документов и проведены интервью с десятками полицейских и сотрудников спецслужб на трех континентах, отмечают, что Бразилия стала «сборочным конвейером» и «стартовой площадкой» для самых элитных сотрудников российских спецслужб.

В течение последних трех лет бразильские контрразведчики «тихо и методично охотились за этими шпионами». Масштабное расследование началось после того, как в апреле 2022 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США передало коллегам из Бразилии информацию о тайном сотруднике российской военной разведки, который намеревался пройти стажировку в Международном уголовном суде (МУС), начавшем расследовать российские военные преступления в Украине.

Он попытался въехать в Нидерланды по бразильскому паспорту на имя Виктора Мюллера Ферейры, был задержан в аэропорту Амстердама и отправлен в Сан-Паулу. ЦРУ заявило, что настоящее имя этого человека - Сергей Черкасов.

Бразильцы арестовали его по обвинению в использовании поддельных документов, хотя все имевшиеся у него бразильские документы были настоящими, а между «Феррейрой» и Россией не прослеживалось никаких связей, сообщил изданию следователь бразильской Федеральной полиции на условиях анонимности. Однако следствию удалось выяснить, что человек по имени Виктор Мюллер Ферейра, несмотря на подлинное свидетельство о рождении, в Бразилии никогда не существовал.

«Федеральные агенты начали искать тех, кого они называли «призраками»: людей с законными свидетельствами о рождении, которые провели свою жизнь без каких-либо записей о фактическом пребывании в Бразилии и которые внезапно появились во взрослом возрасте, быстро собирая документы, удостоверяющие личность», - пишут журналисты. Тем самым удалось разоблачить не менее девяти российских нелегалов, действовавших под прикрытием, указывается далее. В расследовании приняли участие по меньшей мере восемь стран, включая США, Нидерланды, Израиль и Уругвай.

Как минимум два разоблаченных агента были арестованы, другие «спешно ретировались в Россию». Проводимое Бразилией расследование «нанесло сокрушительный удар» программе российских спецслужб по подготовке агентов в этой стране, поскольку разоблаченных шпионов будет сложно заменить, пишет NYT.

При этом, как отмечается в материале, Бразилия являлась «идеальным местом для избранных путинских шпионов», поскольку бразильский паспорт дает право на безвизовый въезд почти в такое же число стран, что и американский, а человек с европейскими чертами лица и легким акцентом мало выделяется в этой многонациональной стране. Кроме того, Бразилия выдает свидетельства о рождении жителям сельских регионов без справки из родильного отделения, лишь на основании заявления двух свидетелей.