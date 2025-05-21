Израиль и Турция достигли согласия после переговоров в Баку

Согласно данным издания, в апреле текущего года во время встречи на территории Азербайджана представители обеих стран начали разработку специального механизма, призванного предотвратить возможные вооруженные столкновения в Сирии. В тот же месяц была запущена круглосуточная «горячая линия», обеспечивающая возможность незамедлительного реагирования на любые конфликтные ситуации, возникающие на сирийской территории.

Между Израилем и Турцией создан прямой канал связи, предназначенный для оперативного урегулирования потенциальных военных инцидентов в Сирии. Эту информацию опубликовал информационный портал Middle East Eye.

Стороны согласовали несколько принципов, направленных на предотвращение военного столкновения между силами ЦАХАЛ и турецкой армией, действующей в северной Сирии. Что касается юга страны, Израиль продолжает настаивать на том, чтобы этот район был демилитаризован.

Переговоры между Израилем и Турцией продолжаются, посредником на них выступает Азербайджан. Источник, осведомленный об их ходе, сообщил Middle East Eye, что Израиль принципиально не возражает против размещения турецких войск на территории Сирии — включая танковые и пехотные подразделения.

Условие Израиля – что Турция не будет устанавливать в Сирии системы ПВО и радары, способные отслеживать передвижения израильских ВВС.

Особое внимание на переговорах уделяется району «линии пальмы» – зоны, прилегающей к сирийской Пальмире. В этом регионе расположена авиабаза Т4, которую в прошлом активно использовали силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и которая служила частью логистического коридора для поставок оружия группировке «Хезболла». Израиль неоднократно наносил удары по этой базе, считая ее стратегическим объектом противников.

По данным издания, с апреля уже состоялось четыре встречи, на конец мая запланирован пятый раунд переговоров.

В то же время «Исраэль ха-йом» со ссылкой на официальный израильский источник передает, что Израиль и Турция достигли принципиального соглашения по поводу военной активности обеих стран на территории Сирии. Соглашение было достигнуто после нескольких недель переговоров, проходивших в Баку. Стороны согласовали несколько принципов, направленных на предотвращение военного столкновения между силами ЦАХАЛ и турецкой армией, действующей в северной Сирии. Что касается юга страны, Израиль продолжает настаивать на том, чтобы этот район был демилитаризован.