Израиль и Турция достигли согласия после переговоров в Баку

Между Израилем и Турцией создан прямой канал связи, предназначенный для оперативного урегулирования потенциальных военных инцидентов в Сирии. Эту информацию опубликовал информационный портал Middle East Eye.
Согласно данным издания, в апреле текущего года во время встречи на территории Азербайджана представители обеих стран начали разработку специального механизма, призванного предотвратить возможные вооруженные столкновения в Сирии. В тот же месяц была запущена круглосуточная «горячая линия», обеспечивающая возможность незамедлительного реагирования на любые конфликтные ситуации, возникающие на сирийской территории.
Стороны согласовали несколько принципов, направленных на предотвращение военного столкновения между силами ЦАХАЛ и турецкой армией, действующей в северной Сирии. Что касается юга страны, Израиль продолжает настаивать на том, чтобы этот район был демилитаризован.
Переговоры между Израилем и Турцией продолжаются, посредником на них выступает Азербайджан. Источник, осведомленный об их ходе, сообщил Middle East Eye, что Израиль принципиально не возражает против размещения турецких войск на территории Сирии — включая танковые и пехотные подразделения.
Условие Израиля – что Турция не будет устанавливать в Сирии системы ПВО и радары, способные отслеживать передвижения израильских ВВС.
Особое внимание на переговорах уделяется району «линии пальмы» – зоны, прилегающей к сирийской Пальмире. В этом регионе расположена авиабаза Т4, которую в прошлом активно использовали силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и которая служила частью логистического коридора для поставок оружия группировке «Хезболла». Израиль неоднократно наносил удары по этой базе, считая ее стратегическим объектом противников.
По данным издания, с апреля уже состоялось четыре встречи, на конец мая запланирован пятый раунд переговоров.
В то же время «Исраэль ха-йом» со ссылкой на официальный израильский источник передает, что Израиль и Турция достигли принципиального соглашения по поводу военной активности обеих стран на территории Сирии. Соглашение было достигнуто после нескольких недель переговоров, проходивших в Баку. Стороны согласовали несколько принципов, направленных на предотвращение военного столкновения между силами ЦАХАЛ и турецкой армией, действующей в северной Сирии. Что касается юга страны, Израиль продолжает настаивать на том, чтобы этот район был демилитаризован.