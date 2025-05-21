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Рубио отказался называть Путина «военным преступником»

21 мая 2025, 22:12 1042

Госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса уклонился от ответа на вопрос, является ли президент России Владимир Путин «военным преступником».

В ходе напряженных слушаний представитель Демократической партии Билл Китинг вспомнил, как Рубио резко критиковал Путина в бытность сенатором, и спросил госсекретаря, считает ли он российского лидера «военным преступником».

«Я думаю, вы можете посмотреть на случаи, которые там происходили, и, конечно, охарактеризовать их как военные преступления, но наше намерение — положить конец войне», — ответил Рубио.

Китинг продолжил: «Он военный преступник?». «Мы не можем положить конец войне, не поговорив с Путиным», — сказал Рубио.

«Ответ заключается в том, что военные преступления имели место, в этом нет сомнений, но у нас будет время и место для того, чтобы установить, кто несет за них ответственность. Но в настоящий момент моя задача состоит в том, чтобы завершить войну», — продолжил Рубио. После этого Китинг вновь заявил, что Рубио уклоняется от ответа и тратит его время.

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