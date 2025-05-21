USD 1.7000
EUR 1.9265
RUB 2.1007
Подписаться на уведомления
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом
Новость дня
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

США приняли от Катара «летающий дворец» для Трампа

21 мая 2025, 22:20 934

Министерство обороны США официально приняло самолет Boeing 747, подаренный президенту Дональду Трампу королевской семьей Катара. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на подтверждение, сделанное пресс-секретарем Минобороны США Шоном Парнеллом. Он заявил, что самолет был принят «в соответствии со всеми федеральными правилами и регламентами».

О том, что администрация Дональда Трампа готовится принять самолет в подарок от королевской семьи Катара и использовать его в качестве президентского борта Air Force One, стало известно 12 мая. Эта новость вызвала разногласия в США — представители Демократической партии даже предложили начать расследовании в отношении этого подарка. Сам Трамп называл сделку о получении самолета «очень публичной и прозрачной».

Как пишет NYT, в Минобороны США признают, что для того, чтобы начать использовать подаренный Boeing 747 как Air Force One, нужно провести масштабную проверку самолета с точки зрения безопасности, а также его существенную модификацию.

По словам Парнелла, «Минобороны будет работать над тем, чтобы обеспечить выполнение всех необходимых мер безопасности и функциональных требований, предъявляемых к самолету, который будет использоваться для перевозки президента США».

11 мая телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что королевская семья Катара планирует подарить американскому лидеру «летающий дворец», который может стать одним из самых дорогих подарков, когда-либо полученных США от иностранных государств. Эксперты оценили стоимость лайнера в $400 млн, не считая дополнительного оборудования, которое могут установить специалисты американских ВВС.

Зеленский о боях в Курске и безумных потерях России
Зеленский о боях в Курске и безумных потерях России
00:05 2
Масштабная атака на Россию
Масштабная атака на Россию обновлено 21:14
21 мая 2025, 21:14 10996
Нетаньяху: Израиль готов прекратить войну...
Нетаньяху: Израиль готов прекратить войну...
21 мая 2025, 21:42 1845
После столкновений с Пакистаном Индия усиливает поставки оружия Армении
После столкновений с Пакистаном Индия усиливает поставки оружия Армении наш обзор
21 мая 2025, 18:03 4020
Азербайджан неожиданно не смог обыграть Бахрейн на старте чемпионата мира в Баку
Азербайджан неожиданно не смог обыграть Бахрейн на старте чемпионата мира в Баку обновлено
21 мая 2025, 21:41 8825
Рубио: Риск конфликта между Азербайджаном и Арменией сохраняется
Рубио: Риск конфликта между Азербайджаном и Арменией сохраняется
21 мая 2025, 20:30 2660
Трамп убежден в победе России
Трамп убежден в победе России
21 мая 2025, 19:57 3241
Саргсян готовит импичмент Пашиняну и выдвигает Кочаряна в премьеры
Саргсян готовит импичмент Пашиняну и выдвигает Кочаряна в премьеры
21 мая 2025, 18:27 3747
США рассматривают меры против Грузии
США рассматривают меры против Грузии
21 мая 2025, 19:42 1805
У Зеленского рассказали о российских условиях в меморандуме мира
У Зеленского рассказали о российских условиях в меморандуме мира
21 мая 2025, 18:11 3504
Транспортировка туркменского газа через Азербайджан: Рубио и Дэйнс говорят на разных языках
Транспортировка туркменского газа через Азербайджан: Рубио и Дэйнс говорят на разных языках наш обзор
21 мая 2025, 16:02 4453

ЭТО ВАЖНО

Зеленский о боях в Курске и безумных потерях России
Зеленский о боях в Курске и безумных потерях России
00:05 2
Масштабная атака на Россию
Масштабная атака на Россию обновлено 21:14
21 мая 2025, 21:14 10996
Нетаньяху: Израиль готов прекратить войну...
Нетаньяху: Израиль готов прекратить войну...
21 мая 2025, 21:42 1845
После столкновений с Пакистаном Индия усиливает поставки оружия Армении
После столкновений с Пакистаном Индия усиливает поставки оружия Армении наш обзор
21 мая 2025, 18:03 4020
Азербайджан неожиданно не смог обыграть Бахрейн на старте чемпионата мира в Баку
Азербайджан неожиданно не смог обыграть Бахрейн на старте чемпионата мира в Баку обновлено
21 мая 2025, 21:41 8825
Рубио: Риск конфликта между Азербайджаном и Арменией сохраняется
Рубио: Риск конфликта между Азербайджаном и Арменией сохраняется
21 мая 2025, 20:30 2660
Трамп убежден в победе России
Трамп убежден в победе России
21 мая 2025, 19:57 3241
Саргсян готовит импичмент Пашиняну и выдвигает Кочаряна в премьеры
Саргсян готовит импичмент Пашиняну и выдвигает Кочаряна в премьеры
21 мая 2025, 18:27 3747
США рассматривают меры против Грузии
США рассматривают меры против Грузии
21 мая 2025, 19:42 1805
У Зеленского рассказали о российских условиях в меморандуме мира
У Зеленского рассказали о российских условиях в меморандуме мира
21 мая 2025, 18:11 3504
Транспортировка туркменского газа через Азербайджан: Рубио и Дэйнс говорят на разных языках
Транспортировка туркменского газа через Азербайджан: Рубио и Дэйнс говорят на разных языках наш обзор
21 мая 2025, 16:02 4453
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться