США нанесли крупнейший за всю историю удар с авианосца

Истребители ВМС США нанесли 1 февраля крупнейший за всю историю авиаудар с авианосца. Об этом сообщил информационный портал Business Insider со ссылкой на исполняющего обязанности начальника военно-морских операций ВМС США Джеймса Килби.

По данным интернет-издания, целью бомбардировки являлись террористические группировки в Сомали, в общей сложности на позиции радикалов был сброшено более 56 тыс. кг боеприпасов. В операции, проведенной с авианосца Harry Truman, который находился в то время в Красном море, приняли участие 16 истребителей F/A-18 Super Hornet.

Ударная группа, состоящая из авианосца и еще нескольких военных кораблей, была развернута прошлой осенью и провела несколько месяцев на Ближнем Востоке, где являлась базой для военных операций США против повстанцев-хуситов в Йемене.

В феврале Африканское командование вооруженных сил США сообщало, что нанесло удары по пещерам в Сомали, где скрывались один из главарей сети группировки «Исламское государство» и другие террористы.