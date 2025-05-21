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Трамп оскорбил журналиста

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21 мая 2025, 22:55 1383

Президент США Дональд Трамп во время встречи с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой в Белом доме назвал корреспондента телеканала NBC придурком и идиотом.

Во время переговоров Трамп продемонстрировал Рамафосе видео и фотоматериалы об убийствах и других преступлениях против белого населения в ЮАР. После презентации американский президент спросил присутствовавших журналистов, есть ли у них вопросы, и корреспондент NBC Питер Александер предложил ему прокомментировать передачу ВВС США правительством Катара самолета, который должен стать новым «бортом номер один». «Какое отношение это имеет к катарскому самолету?» - спросил Трамп. «Это NBC пытается уйти от темы того, что вы только что видели. Вы настоящий, знаете ли… ужасный репортер», - добавил глава Белого дома.

«Это то, о чем говорит этот идиот после того, как он увидел, что погибли тысячи людей», - сказал президент США. «А это очень серьезная ситуация. И если бы у нас были настоящие новости, настоящая пресса или медиа, которых у нас нет, потому что они не хотят говорить об этом, потому что все они такие же парни, как этот идиот. Но если бы у нас была настоящая пресса, это было бы разоблачено», - добавил Трамп.

«Если бы СМИ не были лживыми, как телеканал NBC, который является лживым медиа, одним из худших. ABC, NBC и CBS… это ужасно. Но если бы они не были лживыми, как этот придурок, который у нас здесь, если бы у нас были настоящие репортеры, они бы освещали это. Но лживые СМИ в этой стране об этом не говорят», - добавил президент США.

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