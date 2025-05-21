Нетаньяху назвал Иран серьезной угрозой для Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что Иран представляет серьезную угрозу для еврейского государства.

Он подчеркнул, что действия Израиля по противодействию иранской угрозе постоянно координируются с Соединенными Штатами.

Нетаньяху также выразил надежду, что Вашингтону «удастся достичь соглашения, которое не позволит им (Ирану - прим.) получить ядерное оружие и не даст возможности обогащать уран». «Если подобное будет достигнуто, мы это будем приветствовать», - добавил он.

Вместе с тем, по словам премьер-министра, «Израиль сохраняет за собой право на самооборону».

Ранее Financial Times писала, что Трамп выразил недовольство действиями Биньямина Нетаньяху и исключил Израиль из обсуждения будущих соглашений с Ираном и Саудовской Аравией.