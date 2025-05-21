В США начнут расследование о здоровье Байдена

Американский сенатор Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) заявил о намерении начать расследование о состоянии здоровья бывшего президента США Джо Байдена во время его нахождения на посту главы государства. Об этом сообщил портал Axios.

Джонсон, который является членом комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената и его подкомитета по расследованиям, заявил, что планирует направить несколько писем с соответствующими запросами «паре дюжин человек».

«Мы должны [это сделать]. Имею в виду, [выяснить] кто управлял правительством», - приводит Axios его слова.

18 мая офис Байдена сообщил, что у 82-летнего экс-президента диагностирована агрессивная форма рака простаты с метастазами в кости. Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что о диагнозе его предшественника стало известно только сейчас, намекнув на возможное сокрытие информации.