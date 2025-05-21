В Китае нашли «мировой центр украденных iPhone»

Журналисты газеты Financial Times (FT) провели расследование о кражах смартфонов Apple по всему миру. Они обнаружили, что все устройства в итоге оказываются на одном китайском складе. FT назвала его всемирным «домом украденных iPhone». Такое наименование получила башня Feiyang Times в районе Хуацянбэй города Шэньчжэнь.

Хотя это место считается центром для ремонта iPhone, FT пишет, что на четвертом этаже здания находится склад по реализации подержанной техники Apple из Европы и США.

Журналисты FT также выяснили, что в районе Feiyang Times часто собираются специалисты по продаже украденной электроники. Многие из устройств распространяют по стране законно: их может вернуть в магазин владелец взамен на новый смартфон. По подсчетам FT, годовой оборот на рынке украденной техники в Лондоне достигает $65,5 млн.

В качестве примера «путешествия» украденной техники из одной точки мира в другую FT приводит случай британского предпринимателя Сэма Амрани. Его iPhone 15 Pro вырвали из рук на улице. С помощью локатора бизнесмен смог отследить, куда перемещается его смартфон. Сначала устройство попало в одну из лондонских ремонтных мастерских, а после короткого перехода с одного адреса в городе на другой оказалось в Гонконге. В результате, как и ожидалось, его доставили в Шэньчжэнь.