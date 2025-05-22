Зеленский о боях в Курске и безумных потерях России

За время боев в Курской области Россия потеряла более 60 тысяч военных убитыми и ранеными. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«С начала Курской операции в августе российская армия понесла серьезные потери – более 63 тысяч убитыми и ранеными только там, на Курщине. Также нашим силам удалось существенно пополнить обменный фонд для Украины. Чем больше боевых действий выносится на территорию России, тем больше это защищает наши общины», – подчеркнул он.

Президент добавил, что Россия не оставляет попыток вести штурмы на фронте. Силы обороны продолжают необходимую боевую активность. По словам Зеленского, самая горячая ситуация сейчас в Донецкой области, в частности на Покровском направлении.

«Продолжаем активные действия в Курской и Белгородской областях – это защита Сумщины, это защита Харьковщины, активная и действенная наша защита. К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня, и они пока не готовы войну завершать. Так что все наши формы давления, вся наша работа с партнерами ради давления на Россию – это то, что абсолютно нужно. Давление убеждает. Давление на поле боя. Давление в экономике, и именно для этого – санкции. Давление в политике», – продолжил глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал о подготовке будущего обмена военнопленными с Россией.

«Мы готовим обмен. Фактически ежедневно – доклады. Мы должны освободить всех наших людей, безусловно. Мы проверяем информацию по каждой фамилии. Стараемся сделать максимум возможного», – констатировал он.