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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

«Мертвые белые люди»: Трамп обвинил ЮАР в геноциде белых

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Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете заявил, что в Южной Африке преследуют и убивают белое население.

NBC News пишет, что в начале встреча двух лидеров проходила в дружеской атмосфере, но затем главной темой беседы стал вопрос притеснения белых граждан в ЮАР. «У нас есть тысячи историй, рассказывающих об этом. У нас есть документальные фильмы, у нас есть новостные сюжеты. Я мог бы показать вам пару вещей», — сказал Трамп (цитата по CNN).

После этого присутствующим в зале было показано видео, на котором, как утверждает Трамп, приводятся доказательства геноцида белых фермеров в ЮАР. На кадрах, по словам президента США, можно увидеть захоронения тысяч белых граждан.

«Они сказали вам, где это [находятся эти могилы]? Я хотел бы знать, где это, потому что такого я никогда не видел», — заявил Рамафоса. Трамп ответил, что это кадры из Южной Африки.

Трамп также показал пачку распечатанных статей, в которых, по его словам, говорится об убийстве белых южноафриканцев. На вопрос журналистов, какой реакции он ждет от президента ЮАР, Трамп ответил: «Я не знаю».

Южноафриканская делегация пыталась объяснить Трампу происходящее в ЮАР, но президент США «оставался непреклонен», отмечает The New York Times. «Мертвые белые люди, мертвые белые фермеры», — сказал он.

Рамафоса отверг обвинения Трампа в преследовании белых южноафриканцев.

«Если бы имел место геноцид фермеров-африканеров, могу поспорить, что этих трех джентльменов здесь бы не было, включая моего министра сельского хозяйства, его бы не было со мной», — сказал Рамафоса, имея в виду белых членов своей делегации.

Президент ЮАР также заявил, что в его стране высокий уровень преступности, а большинство жертв убийств — чернокожие. «Люди, которые, к сожалению, погибают в результате преступной деятельности, — это не только белые люди, большинство из них — чернокожие», — сказал он.

The New York Times обращает внимание, что Трамп заранее подготовился к такому развитию встречи с Рамафосой, а для президента ЮАР называет произошедшее «ловушкой».

По данным CNN, большая часть информации, которую Трамп использовал во время встречи, чтобы доказать притеснение белого населения в ЮАР, «неоднократно опровергалась». Телеканал не нашел никаких свидетельств геноцида в данных южноафриканской полиции. В ЮАР есть случаи убийства белых южноафриканцев, но, согласно полицейской статистике, такие убийства происходят не чаще, чем других жителей ЮАР, отмечает NYT.

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