«Мертвые белые люди»: Трамп обвинил ЮАР в геноциде белых

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете заявил, что в Южной Африке преследуют и убивают белое население.

NBC News пишет, что в начале встреча двух лидеров проходила в дружеской атмосфере, но затем главной темой беседы стал вопрос притеснения белых граждан в ЮАР. «У нас есть тысячи историй, рассказывающих об этом. У нас есть документальные фильмы, у нас есть новостные сюжеты. Я мог бы показать вам пару вещей», — сказал Трамп (цитата по CNN).

После этого присутствующим в зале было показано видео, на котором, как утверждает Трамп, приводятся доказательства геноцида белых фермеров в ЮАР. На кадрах, по словам президента США, можно увидеть захоронения тысяч белых граждан.

«Они сказали вам, где это [находятся эти могилы]? Я хотел бы знать, где это, потому что такого я никогда не видел», — заявил Рамафоса. Трамп ответил, что это кадры из Южной Африки.

Трамп также показал пачку распечатанных статей, в которых, по его словам, говорится об убийстве белых южноафриканцев. На вопрос журналистов, какой реакции он ждет от президента ЮАР, Трамп ответил: «Я не знаю».

Южноафриканская делегация пыталась объяснить Трампу происходящее в ЮАР, но президент США «оставался непреклонен», отмечает The New York Times. «Мертвые белые люди, мертвые белые фермеры», — сказал он.